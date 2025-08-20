РФ готувала прорив на Херсонщині: СБУ затримала ключового шпигуна (фото)

СБУ запобігла прориву російських диверсійних груп на правобережжя Херсонщини. Зокрема, ворожі війська планували вийти у тил українських сил, використовуючи зібрані розвіддані про прибережні території та оборонні об’єкти.

Related video

За інформацією Служби безпеки України, ворог готувався закріпитися на зайнятих позиціях до підходу основних сил із тимчасово окупованої частини області. Для цього російський агент збирав дані про розташування українських підрозділів та систему охорони об’єктів поблизу Дніпра, обходив прибережну територію та випитував відомості у місцевих жителів під виглядом побутових розмов.

Діяльність агента була задокументована кіберфахівцями СБУ, після чого його затримали за місцем проживання у Херсоні. Чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала російського агента Фото: СБУ

Комплексні заходи СБУ проводилися за процесуального керівництва обласної прокуратури та дозволили запобігти прориву диверсантів на правобережжя Херсонщини.

Нагадаємо, що на Покровський напрямок перекинули нові підрозділи ЗСУ для зупинки прориву російських сил під Добропіллям. Попри тиск стотисячного угруповання, українські захисники вже досягли перших успіхів.

Також нещодавно українські військові опублікували кадри успішної зачистки селища Степногірськ на Запорізькому напрямку. Російські сили проникли на південні околиці населеного пункту й намагалися закріпитися, але були розбиті бійцями Сил оборони Півдня.

Окрім цього, Фокус писав, що дрони СБУ влучили по двох складах боєприпасів ЗС РФ, розташованих у глибокому тилу на тимчасово окупованій території Луганської області.