Вивозять сім'ї: колаборанти втікають з окупованої Херсонщини, — "АТЕШ"

Колаборанти на тимчасово окупованій частині Херсонської області почали втікати з регіону. Вони активно перевозять свої сім'ї у Крим.

Йдеться про колаборантів, які залишилися в окупованих Росією населених пунктах — Голій Пристані, Каховці, Новій Каховці та Горностаївці. Про це повідомили партизани руху "АТЕШ" увечері 21 серпня у Telegram-каналі.

"Колаборанти з окупованої частини Херсонщини біжать із лівого берега!", — йдеться у повідомленні.

Агенти партизанського руху також розповіли, що фіксують на окупованій частині Херсонської області переміщення саме працівників окупаційних адміністрацій. Також втікають з регіону так звані проросійські "депутати" місцевих рад. Вони активно перевозять свої сім'ї на територію Криму.

"Агенти "АТЕШ" доповідають, що працівники окупаційних адміністрацій та "депутати" з Голої Пристані, Каховки, Нової Каховки, Горностаївки почали виїжджати до Криму, триває активне перевезення сімей", — зазначили партизани руху.

Скриншот | повідомлення руху "АТЕШ"

Причини, через які колаборанти почали втікати у Крим та перевозити свої сім'ї, наразі не розголошуються.

Раніше агенти руху повідомляли, що російська окупаційна влада посилила перевірки в Олешківському районі Херсонської області, яка наразі перебуває під контролем ЗС РФ. Росіяни почали збільшувати кількість блокпостів і зупиняють як військовий, так і цивільний транспорт.

Яка ситуація у Херсонській області

18 серпня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству Укрінформ розповів, що росіяни почали формувати штурмові підрозділи на Херсонщині. Зокрема йдеться про підрозділи морської піхоти, які ЗС РФ планують доукомплектовувати та накопичити сили.

Волошин зазначав, що Росія здійснює перегрупування своїх підрозділів на Херсонському напрямку з метою вивільнення деяких штурмових підрозділів. Після цього росіяни планують перенаправити вивільнені підрозділи на інші напрямки, зокрема на Запорізький.

Також цими днями Служба безпеки України повідомила, що росіяни готували прорив у Херсонській області. Окупанти намагалися вийти в український тил та закріпитися на зайнятих позиціях. Однак СБУ вдалося затримати ключового шпигуна.

Нагадаємо, 21 серпня президент України Володимир Зеленський оцінив ситуацію на фронті.

Також 21 серпня моніторингові канали попередили, що ЗС РФ можуть здійснити масовану атаку по Україні ближче до суботи.