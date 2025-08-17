Дроны атаковали Воронежскую область РФ: под удар попал крупный железнодорожный узел (видео)

Ночью 17 августа беспилотники атаковали Воронежскую область России: местные слышали серию взрывов в разных уголках региона, в сети сообщают о вероятном поражении крупного железнодорожного узла.

Related video

Этой ночью дроны могли атаковать железнодорожную станцию в городе Лиски Воронежской области, который считается одним из крупнейших железнодорожных узлов Юго-Восточной ветки железной дороги России. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке.

Об обстреле сообщили российские медиа. В частности Telegram-канал Mash информировал, что прогремела серия взрывов над Лисками: жители сообщили о звуках пролета по меньшей мере шести беспилотников и громких звуках над городом.

Вскоре губернатор Воронежской области Гусев сообщил, что на востоке области и над самим областным центром силы ПВО якобы сбили несколько ударных дронов.

"Обломки беспилотников в городе повредили окна жилого дома, информации о пострадавших нет", — отметил губернатор.

Скриншот | сообщения об атаке по Воронежской области РФ

В сети показали кадры ночной атаки по Воронежской области. На видеороликах слышны звуки взрывов и, вероятно, работа российской противовоздушной обороны.

Вскоре OSINT-каналы сообщили, что, вероятно, в Лисках Воронежской области России дроны ударили по крупному железнодорожному узлу.

"Ночью БпЛА атаковали железнодорожную станцию "Лиски", Воронежская область. Она считается одним из крупнейших железнодорожных узлов Юго-Восточной железной дороги РФ. Последствия уточняются", — говорится в сообщении.

На кадрах с места событий видно, как поднялся пожар и поднимается дым в небо.

Официального подтверждения атаки по железнодорожной станции в Лисках на момент публикации не поступало.

Отметим, что Лиски — административный центр Лискинского района Воронежской области России. Как свидетельствуют данные из открытых источников, здесь расположено в частности управление Лискинского региона Юго-Восточной железной дороги, а также многочисленные предприятия железнодорожного транспорта: эксплуатационное локомотивное депо Лиски-Узловая, вагонное депо, дистанция пути, дистанция электроснабжения и тому подобное.

Напомним, 15 августа росСМИ показали кадры разрушений от взрывов, которые прогремели на пороховом заводе Рязанской области России.

Также 15 августа Петр Андрющенко сообщил о массированной атаке дронов по Сызранскому НПЗ, который является одним из крупнейших в системе "Роснефти".