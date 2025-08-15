Сотня пострадавших: появились кадры разрушений от взрывов на пороховом заводе в РФ (видео)

Кадры последствий взрыва в РФ на территории бывшего порохового завода "Эластик" распространились в сети. Разрушены несколько зданий, известно о 5 погибших и 100 пострадавших.

Related video

Видео, вероятно, последствий поражения завода опубликовал российский Telegram-канал Baza вечером 15 августа. По словам админов, ролики публикуют местные жители.

На кадрах можно увидеть поваленный забор, руины зданий и густой черный дым.

"Здесь не одно и не два здания, здесь п**дец", — комментирует разрушения автор ролика.

Российские медиа пишут, что предварительно причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. Предполагается, что взрыв мог быть спровоцирован подрывом боеприпаса.

Губернатор Рязанской области Павел Малков 15 августа сообщил, что утром на предприятии Шиловского района произошло "возгорание в производственном цехе". На данный момент известно о 5 погибших и по меньшей мере 100 пострадавших, в том числе от осколков стекла.

Telegram-канал Readovka утверждает, что в результате взрыва было разрушено не менее 5 цехов и детонации раздаются до сих пор, однако официальной информации об этом на момент публикации новости нет.

Взрывы в РФ при заводе "Эластик": детали

Бывший пороховой завод "Эластик" находится в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области России.

15 августа прогремел взрыв на территории одного из цехов, где ранее производили порох.

Юридическое лицо ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" было официально ликвидировано 29 июля 2025 года, а решение о прекращении его деятельности принял арбитражный суд.

Что известно о других взрывах в РФ

Российские СМИ 15 августа сообщили о последствиях атаки дронов на Арзамасский приборостроительный завод РФ. Ударные БПЛА сожгли более 2 000 квадратных метров производственных площадей.

12 августа источники Фокуса сообщали, что дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали Оренбургский гелиевый завод. Он является единственным в России производителем гелия, используемого в производстве ракет, космической отрасли и авиапромышленности.