Сотня постраждалих: з'явилися кадри руйнувань від вибухів на пороховому заводі в РФ (відео)

Кадри наслідків вибуху в РФ на території колишнього порохового заводу "Еластик" поширилися в мережі. Зруйновано кілька будівель, відомо про 5 загиблих і 100 постраждалих.

Відео, ймовірно, наслідків ураження заводу опублікував російський Telegram-канал Baza ввечері 15 серпня. За словами адмінів, ролики публікують місцеві жителі.

На кадрах можна побачити повалений паркан, руїни будівель і густий чорний дим.

"Тут не одна і не дві будівлі, тут п**дець", — коментує руйнування автор ролика.

Російські медіа пишуть, що попередньо причиною інциденту стало порушення техніки безпеки. Припускається, що вибух міг бути спровокований підривом боєприпасу.

Губернатор Рязанської області Павло Малков 15 серпня повідомив, що вранці на підприємстві Шиловського району сталося "загоряння у виробничому цеху". Наразі відомо про 5 загиблих і щонайменше 100 постраждалих осіб, зокрема від уламків скла.

Telegram-канал Readovka стверджує, що внаслідок вибуху було зруйновано щонайменше 5 цехів і детонації лунають досі, проте офіційної інформації щодо цього на момент публікації новини немає.

Вибухи в РФ за заводі "Еластік": деталі

Колишній пороховий завод "Еластік" знаходиться в селищі Лісне Шилівського району Рязанської області Росії.

15 серпня пролунав вибух на території одного з цехів, де раніше виробляли порох.

Юридична особа ФГУП "Завод синтетичних волокон "Еластик" була офіційно ліквідована 29 липня 2025 року, а рішення про припинення її діяльності ухвалив арбітражний суд.

Що відомо про інші вибухи в РФ

Російські ЗМІ 15 серпня повідомили про наслідки атаки дронів на Арзамаський приладобудівний завод РФ. Ударні БПЛА спалили понад 2 000 квадратних метрів виробничих площ.

12 серпня джерела Фокусу повідомляли, що дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували Оренбурзький гелієвий завод. Він є єдиним у Росії виробником гелію, що використовується у виробництві ракет, космічній галузі та авіапромисловості.