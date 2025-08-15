Дрони спалили 2 тис. кв. м цехів Арзамаського приладобудівного заводу РФ: пролетіли 800 км

Завод, атакований українськими безпілотниками, входить до корпорації "Тактичного ракетного озброєння", проєктує та виробляє прилади для авіаційної, космічної та ракетної галузей.

11 червня українські дрони вразили АТ "Арзамаський приладобудівний завод ім. Пландіна" у Нижегородській області РФ. Внаслідок атаки зайнялися понад 2 000 квадратних метрів виробничих площ. Про підтверджені наслідки повітряної атаки повідомило російське видання ASTRA.

За даними джерел видання в екстрених службах регіону, як мінімум 2 дрони врізалися в дах 1-го корпусу, де складають електронні прилади, ще один перебив перекриття в 3 корпусі, де проводять механічне складання виробів.

Пошкоджений корпус заводу

Внаслідок цього площа пошкоджень у виробничих цехах склала 2200 кв. м, заявили джерела каналу Astra.

Внаслідок атаки пошкодження отримали 2 цехи

Також є загиблі — загинув 41-річний працівник підприємства Володимир П. Ще двоє співробітників заводу постраждали. Також поранення отримав співробітник Росгвардії, ідеться у дописі.

Загинув 41-річний працівник підприємства

Крім приладобудівного підприємства ВПК РФ, в Арзамасі вибухи пошкодили понад 20 транспортних засобів, повідомило росЗМІ.

Удари по РФ — що відомо про завод в Арзамасі

АТ "Арзамаський приладобудівний завод ім. Пландіна" — одне з провідних підприємств оборонно-промислового комплексу РФ. АПЗ входить до корпорації "Тактичного ракетного озброєння", проєктує та виробляє прилади для авіаційної, космічної та ракетної галузей. У 2020 році завод був нагороджений національною премією "Золота ідея" у сфері військово-технічного співробітництва. Підприємство перебуває під санкціями США та Євросоюзу.

Нагадаємо, Фокус писав про події, які відбулась за 800 км від України. Згідно з заявою СБУ, в ніч проти 11 серпня дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод у Нижньогородській області Росії. Внаслідок атаки було знищено одного співробітника ворожого підприємства.

Українські дрони у Володимирській області РФ під час атаки у ніч проти 30 квітня на "Муромський приладобудівний завод" і поцілили в склад, внаслідок чого той фактично вигорів вщент.