"Летіли дуже низько": дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод (відео)

У ніч на 11 серпня дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод у Нижньогородській області Росії. Внаслідок атаки було знищено одного співробітника ворожого підприємства.

"Арзамас, Нижньогородська область, був атакований Арзамаський приладобудівний завод", — йдеться у повідомленні телеграм-каналу "Exilenova+", який також оприлюднив відео, де зафіксовано момент влучання дронів по підприємству.

Водночас російське пропагандистське видання Mash зазначило, що атака дронів почалась близько 4 ночі.

"В небі пролунали три гучні звуки і один потужний вибух. Очевидці нарахували не менше п'яти безпілотників, додавши, що біля північної околиці Арзамаса, в районі селища Жигулі, дрони летіли дуже низько", — пояснили журналісти.

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін вранці підтвердив, що БПЛА здійснили атаку на дві промислові зони в Нижньогородській області.

"Їхня мета — наші промислові підприємства. Під час відбиття атаки в Арзамаському окрузі, на жаль, не вдалося уникнути жертв і пошкоджень. Один співробітник загинув на місці, двоє постраждалих доставлені до лікарні", — написав Нікітін.

Пошкоджена будівля Арзамаського приладобудівного заводу Фото: Exilenova+

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаку дронів на приладобудівний завод в Арзамасі.

Зазначимо, що акціонерне товариство "Арзамаський приладобудівний завод імені П. І. Пландіна" — це підприємство, що випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення. Завод розробляє та виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно-повірочні комплекси, витратомірну та медичну техніку.

