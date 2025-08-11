"Летели очень низко": дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод (видео)

В ночь на 11 августа дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод в Нижегородской области России. В результате атаки был уничтожен один сотрудник вражеского предприятия.

"Арзамас, Нижегородская область, был атакован Арзамасский приборостроительный завод", — говорится в сообщении телеграм-канала "Exilenova+", который также обнародовал видео, где зафиксирован момент попадания дронов по предприятию.

В то же время российское пропагандистское издание Mash отметило, что атака дронов началась около 4 ночи.

"В небе раздались три громких звука и один мощный взрыв. Очевидцы насчитали не менее пяти беспилотников, добавив, что у северной окраины Арзамаса, в районе поселка Жигули, дроны летели очень низко", — пояснили журналисты.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утром подтвердил, что БПЛА совершили атаку на две промышленные зоны в Нижегородской области.

"Их цель — наши промышленные предприятия. Во время отражения атаки в Арзамасском округе, к сожалению, не удалось избежать жертв и повреждений. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу", — написал Никитин.

Повреждено здание Арзамасского приборостроительного завода Фото: Exilenova+

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаку дронов на приборостроительный завод в Арзамасе.

Отметим, что акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина" — это предприятие, выпускающее приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения. Завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.

