Дроны сожгли 2 тыс. кв. м цехов Арзамасского приборостроительного завода РФ: пролетели 800 км

Завод, атакованный украинскими беспилотниками, входит в корпорацию "Тактического ракетного вооружения", проектирует и производит приборы для авиационной, космической и ракетной отраслей.

Related video

11 июня украинские дроны поразили АО "Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина" в Нижегородской области РФ. В результате атаки загорелись более 2 000 квадратных метров производственных площадей. О подтвержденных последствиях воздушной атаки сообщило российское издание ASTRA.

По данным источников издания в экстренных службах региона, как минимум 2 дрона врезались в крышу 1-го корпуса, где собирают электронные приборы, еще один перебил перекрытие в 3 корпусе, где проводят механическую сборку изделий.

Поврежденный корпус завода

В результате площадь повреждений в производственных цехах составила 2200 кв. м, заявили источники канала Astra.

В результате атаки повреждения получили 2 цеха

Также есть погибшие — погиб 41-летний работник предприятия Владимир П. Еще двое сотрудников завода пострадали. Также ранения получил сотрудник Росгвардии, говорится в сообщении.

Погиб 41-летний работник предприятия

Кроме приборостроительного предприятия ВПК РФ, в Арзамасе взрывы повредили более 20 транспортных средств, сообщило росСМИ.

Удары по РФ — что известно о заводе в Арзамасе

АО "Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина" — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. АПЗ входит в корпорацию "Тактического ракетного вооружения", проектирует и производит приборы для авиационной, космической и ракетной отраслей. В 2020 году завод был награжден национальной премией "Золотая идея" в сфере военно-технического сотрудничества. Предприятие находится под санкциями США и Евросоюза.

Напомним, Фокус писал о событиях, которые произошла за 800 км от Украины. Согласно заявлению СБУ, в ночь на 11 августа дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод в Нижегородской области России. В результате атаки был уничтожен один сотрудник вражеского предприятия.

Украинские дроны во Владимирской области РФ во время атаки в ночь на 30 апреля на"Муромский приборостроительный завод" и попали в склад, в результате чего тот фактически выгорел дотла.