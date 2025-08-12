Ключовий об'єкт ВПК РФ: українські дрони атакували Оренбурзький гелієвий завод, — джерела Фокусу

Увечері 11 серпня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували Оренбурзький гелієвий завод — єдине в Росії підприємство з виробництва гелію, розташоване в місті Оренбург.

Об'єкт вважається критично важливим для російського військово-промислового комплексу, оскільки гелій використовують у виробництві ракет, у космічній галузі та авіапромисловості. Про це повідомили джерела Фокусу.

За даними джерел, проліт дронів могли спостерігати місцеві жителі, які повідомили про серію вибухів у районі заводу. Приблизно о 20:00 місцева влада перекрила ділянку федеральної траси М-5 "Урал" у районі населених пунктів Переволоцьке і Холодні Ключі, де розташоване підприємство.

Атаку українських дронів на російський регіон підтвердила місцева влада. Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Оренбурзької області Євген Солнцев повідомив, що завдяки діям сил ППО Міноборони РФ нібито було збито два безпілотники. При цьому Міністерство оборони РФ уточнило, що на території регіону "було знищено три дрони".

Повідомлення Євгенія Солнцева

У регіоні запроваджено сигнал "Повітряна тривога" і план "Килим", що передбачає призупинення роботи аеропортів. Небезпека атак БПЛА зберігається.

Що відомо про завод в Оренбурзі

Оренбурзький гелієвий завод переробляє близько 15 млрд куб. м природного газу на рік і є одним із найбільших у Європі виробників гелію. За інформацією української сторони, підприємство безпосередньо залучено до військової кампанії Росії проти України.

Гелій із заводу застосовується в ракетно-космічній, атомній, електронній, авіаційній промисловості, а також у медицині та наукових дослідженнях. Таким чином це підприємство — життєво важливий елемент російської промисловості та обороноздатності. Воно виконує стратегічне завдання постачання гелієм ключових галузей, залишаючись при цьому лідером у виробництві етану і високотехнологічної переробки газу.

Нагадаємо, в ніч на 12 серпня дрони атакували Ставропольський край Росії. За попередніми даними, атакували завод АТ "Монокристал", який належить до хімічної промисловості РФ і вважається одним з основних виробників сапфіра для оптоелектронної промисловості.