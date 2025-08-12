Ключевой объект ВПК РФ: украинские дроны атаковали Оренбургский гелиевый завод, — источники Фокуса

Вечером 11 августа беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали Оренбургский гелиевый завод — единственное в России предприятие по производству гелия, расположенное в городе Оренбург.

Related video

Объект считается критически важным для российского военно-промышленного комплекса, так как гелий используется в производстве ракет, в космической отрасли и авиапромышленности. Об этом сообщили источники Фокуса.

По данным источников, пролет дронов могли наблюдать местные жители, которые сообщили о серии взрывов в районе завода. Около 20:00 местные власти перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал» в районе населенных пунктов Переволочское и Холодные Ключи, где находится предприятие.

Атаку украинских дронов на российский регион подтвердили местные власти. Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что благодаря действиям сил ПВО Минобороны РФ якобы были сбиты два беспилотника. При этом Министерство обороны РФ уточнило, что на территории региона “было уничтожено три дрона”.

Сообщение Евгения Солнцева

В регионе введен сигнал «Воздушная тревога» и план «Ковер», предусматривающий приостановку работы аэропортов. Опасность атак БПЛА сохраняется.

Что известно о заводе в Оренбурге

Оренбургский гелиевый завод перерабатывает около 15 млрд куб. м природного газа в год и является одним из крупнейших в Европе производителей гелия. По информации украинской стороны, предприятие напрямую вовлечено в военную кампанию России против Украины.

Гелий из завода применяется в ракетно-космической, атомной, электронной, авиационной промышленности, а также в медицине и научных исследованиях. Таким образом данное предприятие — жизненно важный элемент российской промышленности и обороноспособности. Он выполняет стратегическую задачу снабжения гелием ключевых отраслей, оставаясь при этом лидером в производстве этана и высокотехнологичной переработки газа.

Напомним, в ночь на 12 августа дроны атаковали Ставропольский край России. По предварительным данным, был атакован завод АО "Монокристалл", который относится к химической промышленности РФ и считается одним из основных производителей сапфира для оптоэлектронной промышленности.