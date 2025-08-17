Дрони атакували Воронезьку область РФ: під удар потрапив великий залізничний вузол (відео)

Уночі 17 серпня безпілотники атакували Воронезьку область Росії: місцеві чули серію вибухів у різних куточках регіону, у мережі повідомляють про ймовірне ураження великого залізничного вузла.

Related video

Цієї ночі дрони могли атакувати залізничну станцію у місті Ліски Воронезької області, що вважається одним з найбільших залізничних вузлів Південно-Східної вітки залізниці Росії. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку.

Про обстріл повідомили російські медіа. Зокрема Telegram-канал Mash інформував, що прогриміла серія вибухів над Лисками: мешканці повідомили про звуки прольоту щонайменше шести безпілотників та гучні звуки над містом.

Невдовзі губернатор Воронезької області Гусєв повідомив, що на сході області та над самим обласним центром сили ППО нібито збили кілька ударних дронів.

"Уламки безпілотників у місті пошкодили вікна житлового будинку, інформації про постраждалих немає", — зазначив губернатор.

Скриншот | повідомлення про атаку по Воронезькій області РФ

У мережі показали кадри нічної атаки по Воронезькій області. На відеороликах чутно звуки вибухів та, ймовірно, роботу російської протиповітряної оборони.

Невдовзі OSINT-канали повідомили, що, ймовірно, у Лисках Воронезької області Росії дрони вдарили по великому залізничному вузлі.

"Вночі БпЛА атакували залізничну станцію "Лиски", Воронезька область. Вона вважається одним із найбільших залізничних вузлів Південно-Східної залізниці РФ. Наслідки уточнюються", — йдеться у повідомленні.

На кадрах з місця подій видно, як здійнялася пожежа та підіймається дим у небо.

Офіційного підтвердження атаки по залізничній станції у Лисках на момент публікації не надходило.

Зазначимо, що Лиски — адміністративний центр Лискинського району Воронезької області Росії. Як свідчать дані з відкритих джерел, тут розташоване зокрема управління Лискинського регіону Південно-Східної залізниці, а також численні підприємства залізничного транспорту: експлуатаційне локомотивне депо Лиски-Вузлова, вагонне депо, дистанція колії, дистанція електропостачання тощо.

Нагадаємо, 15 серпня росЗМІ показали кадри руйнувань від вибухів, які прогриміли на пороховому заводі Рязанської області Росії.

Також 15 серпня Петро Андрющенко повідомив про масовану атаку дронів по Сизранському НПЗ, який є одним із найбільших у системі "Роснефти".