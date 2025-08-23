Разбитые окна и горящая железная дорога: беспилотники массированно атаковали Волгоградскую область РФ (видео)

Ночью 23 августа беспилотники массированно атаковали Волгоградскую область России: под ударом оказался Камышинский район, где в результате обстрела поднялся пожар на железнодорожной станции, а также выбило остекление в окрестных домах.

Дроны поразили железнодорожную станцию в городе Петров Вал Волгоградской области РФ. Об атаке сообщили российские Telegram-каналы.

"В городе Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области после атаки БпЛА возник пожар в районе местной железнодорожной станции, сообщили местные жители. В окнах жилых домов выбиты стекла", — говорится в сообщении.

Также в сети показали кадры с места событий. На видеоролике видно, как в городе поднялся пожар.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о последствиях атаки БпЛА по региону. Однако он в своей сводке о последствиях не упомянул об ударе по железнодорожной инфраструктуре в Петровом Валу.

Бочаров отметил, что в результате атаки один из якобы сбитых БПЛА упал в районе жилой многоэтажки на улице Ленина в городе Петров Вал, из-за чего повреждено остекление и есть трое пострадавших. Также он добавил, что пожар якобы вспыхнул в районе хутора в Камилженском районе: там, по словам губернатора, якобы пылает сухостой.

Скриншот | сообщение губернатора о последствиях атаки по Волгоградской области РФ

Другие последствия атаки по Волгоградской области РФ устанавливаются. Официального подтверждения о поражении железнодорожного узла на момент публикации не поступало.

Стоит добавить, что россияне также ночью жаловались на атаку беспилотников в Краснодарском крае. Там взрывы прогремели в частности в районе населенных пунктов Афипский и Ильский, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, 21 августа Роберт "Мадьяр" Бровди, занимающий пост командующего Сил беспилотных систем ВСУ, сообщил о повторном ударе по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области РФ.

Также 21 августа беспилотники атаковали воинскую часть в Севастополе.