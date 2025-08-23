Потрощені вікна й палає залізниця: безпілотники масовано атакували Волгоградську область РФ (відео)

Уночі 23 серпня безпілотники масовано атакували Волгоградську область Росії: під ударом опинився Камишинський район, де внаслідок обстрілу здійнялася пожежа на залізничній станції, а також повибивало скління у навколишніх будинках.

Дрони уразили залізничну станцію у місті Петров Вал Волгоградської області РФ. Про атаку повідомили російські Telegram-канали.

"У місті Петров Вал у Камишинському районі Волгоградської області після атаки БпЛА виникла пожежа в районі місцевої залізниці станції, повідомили місцеві жителі. У вікнах житлових будинків вибиті шибки", — йдеться у повідомленні.

Також у мережі показали кадри з місця подій. На відеоролику видно, як у місті здійнялася пожежа.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомляв про наслідки атаки БпЛА по регіону. Однак він у своєму зведенні про наслідки не згадав про удар по залізничній інфраструктурі у Петровому Валу.

Бочаров зазначив, що внаслідок атаки один з нібито збитих БпЛА впав у районі житлової багатоповерхівки на вулиці Леніна у місті Петров Вал, через що пошкоджене скління і є троє постраждалих. Також він додав, що пожежа нібито спалахнула у районі хутора у Камилженському районі: там, за словами губернатора, нібито палає сухостій.

Скриншот | повідомлення губернатора про наслідки атаки по Волгоградській області РФ

Інші наслідки атаки по Волгоградській області РФ встановлюються. Офіційного підтвердження про ураження залізничного вузла на момент публікації не надходило.

Варто додати, що росіяни також уночі скаржилися на атаку безпілотників у Краснодарському краю. Там вибухи прогриміли зокрема у районі населених пунктів Афіпський та Ільський, де розташовані нафтопереробні заводи.

Нагадаємо, 21 серпня Роберт "Мадяр" Бровді, що займає пост командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, повідомив про повторний удар по нафтопроводу "Дружба" у Брянській області РФ.

Також 21 серпня безпілотники атакували військову частину у Севастополі.