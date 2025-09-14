Дрони уразили один з найбільших нафтопереробних заводів РФ: підприємство палає (відео)

У ніч на 14 вересня ударні дрони атакували Кірішський нафтопереробний завод, що розташований у Ленінградській області Росії.

"Ленінградська обл. ударні БПЛА уразили Кірішський НПЗ", — йдеться у дописі телеграм-каналу "Exilenova+", який оприлюднив відео, на яких видно пожежу, що спалахнула на підприємстві після атаки дронів.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко о пів на 4 ночі повідомив, що в Кірішському району збили один безпілотник, а після п'ятої ранку уточнив, що в районі Кірішей знищено вже 3 БПЛА.

"Загоряння на території заводу КІНЕФ, що сталося через падіння уламків безпілотника, ліквідовано", — написав Дрозденко.

За його ж словами, постраждалих внаслідок атаки немає.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по Кірішському нафтопереробному заводу.

Зазначимо, що Кірішський НПЗ входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії: його потужність понад 20 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня дрони атакували найбільший нафтоналивний порт "Приморськ" РФ у Ленінградській області.

Тої ж ночі дрони атакували Смоленськ та поцілили по об'єкту компанії "Лукойл".