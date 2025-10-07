Феодосия охвачена огнем: нефтетерминал пытаются потушить вторые сутки (видео)

Во временно оккупированной Феодосии (Крым) вторые сутки продолжается масштабный пожар на территории нефтеналивного терминала. По данным мониторинговой группы "Крымский ветер", дым виден на расстоянии более 20 километров, а жители испытывают затруднения с дыханием.

Related video

Вторые сутки продолжается пожар на территории акционерного общества "Морской Нефтяной Терминал" во временно оккупированной Феодосии. Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки. Отмечается, что возгорание произошло сразу в двух точках объекта.

По данным паблика Exilenova, огонь перекинулся на другие резервуары с топливом, а шлейф дыма достигает почти 21 км.

Огонь перекинулся на другие резервуары с топливом

По данным наблюдателей, ветер в районе происшествия постоянно меняется, из-за чего шлейф дыма время от времени устремляется в сторону населенных пунктов к западу от терминала.

Ветер в районе происшествия постоянно меняется Фото: Скриншот

Утром 6 октября дым опускался к земле на Керченском полуострове, который расположен в 45 километрах от места пожара.

Местные жители сообщают о сильном запахе горючего и затрудненном дыхании вследствие задымления. Согласно имеющимся данным, в районе аварии работают подразделения российских спасателей, однако пожар полностью ликвидировать пока не удалось.

Как сообщал Фокус, в ночь на 6 октября, во временно оккупированной Россией Феодосии прогремели несколько мощных взрывов, после чего на местном нефтеналивном терминале вспыхнул пожар.

Фокус также писал, что Украина усилила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и новые атаки уже наносят ощутимый удар по экономике страны. По данным экспертов, почти 40% мощностей российских НПЗ сейчас простаивают, и основная причина — атаки украинских дронов, которые вызывают до 70% остановок.