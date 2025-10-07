Феодосія охоплена вогнем: нафтотермінал намагаються загасити другу добу (відео)

У тимчасово окупованій Феодосії (Крим) другу добу триває масштабна пожежа на території нафтоналивного термінала. За даними моніторингової групи "Кримський вітер", дим видно на відстані понад 20 кілометрів, а мешканці відчувають ускладнення з диханням.

Другу добу триває пожежа на території акціонерного товариства "Морський Нафтовий Термінал" у тимчасово окупованій Феодосії. Про це повідомила моніторингова група "Кримський вітер" із посиланням на супутникові знімки. Зазначається, що займання сталося одразу у двох точках об’єкта.

За даними пабліку Exilenova, вогонь перекинувся на інші резервуари з паливом, а шлейф диму сягає майже 21 км.

За даними спостерігачів, вітер у районі події постійно змінюється, через що шлейф диму час від часу спрямовується в бік населених пунктів на захід від термінала.

Вранці 6 жовтня дим опускався до землі на Керченському півострові, який розташований за 45 кілометрів від місця пожежі.

Місцеві жителі повідомляють про сильний запах пального та утруднене дихання внаслідок задимлення. Згідно з наявними даними, у районі аварії працюють підрозділи російських рятувальників, однак пожежу повністю ліквідувати поки не вдалося.

Як повідомляв Фокус, у ніч на 6 жовтня, у тимчасово окупованій Росією Феодосії пролунали кілька потужних вибухів, після чого на місцевому нафтоналивному терміналі спалахнула пожежа.

Фокус також писав, що Україна посилила удари по російських нафтопереробних заводах, і нові атаки вже завдають відчутного удару по економіці країни. За даними експертів, майже 40% потужностей російських НПЗ зараз простоюють, і основна причина — атаки українських дронів, які спричиняють до 70% зупинок.