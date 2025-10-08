Паливна криза в Росії посилюється: ціни на бензин зростають, вводяться нові ліміти на АЗС

У різних регіонах Росії посилюються обмеження на продаж палива. Після окупованого Криму і Челябінської області ліміти почали діяти і в Тюменській, а також Свердловській областях.

Останніми місяцями російська паливна галузь стикається з серйозними проблемами через атаки українських дронів на нафтопереробні заводи. Фокус вивчив ситуацію на ринку палива РФ.

Яких збитків українські дрони завдали російській нафтопереробці

Об'єкти на території Афіпського, Волгоградського, Ільського, Новокуйбишевського, Новошахтинського, Рязанського, Самарського, Саратовського, Слов'янського, Сизранського та Ухтинського НПЗ зазнали ударів, а також, імовірно, постраждали ще кілька НПЗ. Це майже половина всіх нафтопереробних підприємств країни, пише DW.

У серпні обсяг доступних потужностей для виробництва бензину знизився на 6% порівняно з липнем, а у вересні падіння досягло вже 18%. Виробництво дизельного палива скоротилося на 7% у серпні та на 20% у вересні. На дві третини це скорочення пов'язане саме з атаками дронів.

Представник паливного ринку, за даними джерела, підтверджує ці цифри. За його оцінкою, дефіцит бензину у вересні становив близько 400 тисяч тонн за стандартних щомісячних поставок у 2 мільйони тонн.

Ситуація викликає занепокоєння в експертів: зниження потужності НПЗ і обмежені поставки палива можуть істотно вплинути на ринок найближчими місяцями, а відновлення роботи заводів потребуватиме часу і значних ресурсів.

Ліміти на продаж діють у багатьох областях РФ

У Тюмені мережа заправок Н-1 обмежила відпуск бензину "в одні руки" — не більше 30 літрів АІ-92 або АІ-95 за один раз. У компанії пояснили, що захід запроваджено з 7 жовтня, він спрямований на боротьбу зі скуповуванням палива каністрами. При цьому представники Н-1 стверджують, що дефіциту немає. Аналогічні обмеження діють і на заправках ТПК, де тепер бензин АІ-95 відпускають тільки за паливними картками. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Жителі Свердловської області повідомляють про схожу ситуацію. На заправках "Лукойл" перестали відпускати бензин у каністри, а на "Башнефти" бензину немає зовсім — залишився лише дизель. На станціях Tamic Energy і Varta автомобілісти можуть залити не більше ніж 30 літрів палива. Хоча регіональна влада офіційно заперечує наявність дефіциту, місцеві водії фіксують черги і перебої з поставками.

Тим часом у Новосибірській області мережа АЗС "Прайм" призупинила продаж бензину АІ-92 через припинення відвантажень з нафтопереробних заводів. Це спричинило стрімке зростання цін: лише за два дні вартість літра АІ-92 на заправках "Татнефти" зросла з 59,5 до 62,5 рубля.

Раніше подібні обмеження з'явилися і в інших регіонах. У Челябінській області ліміти на продаж палива запровадили після повідомлень про дефіцит, спричинений атаками українських дронів на російські нафтопереробні заводи. З 3 жовтня заправки Tamic Energy відпускають не більше 30 літрів бензину і 70 літрів дизеля на автомобіль на добу. У Криму ліміт ще жорсткіший — не більше 20 літрів бензину на одну машину.

Як влада РФ намагається впоратися з паливною кризою

У Росії триває паливна криза, і заходи влади поки не дають очікуваного ефекту. Спочатку ембарго на вивезення палива з країни діяло до 31 серпня, але пізніше його продовжили — тепер заборона діє до кінця 2025 року, пише видання DW.

За даними джерела, віце-прем'єр Олександр Новак запропонував уряду обнулити мита на імпорт палива з Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру, щоб диверсифікувати поставки. Ще одна ініціатива — дозволити виробникам використовувати монометиланілін, присадку, яка підвищує октанове число і дає змогу випускати бензин з низькоякісної сировини. Раніше, з 2016 року, її застосування було заборонено в Росії в рамках європейських екологічних вимог щодо викидів.

Проте експерти сумніваються, що ці заходи зможуть стабілізувати ситуацію, якщо атаки дронів на нафтопереробні заводи продовжаться.

Білорусь учетверо збільшила експорт бензину в Росію

У вересні експорт бензину з Білорусі в Росію залізницею зріс учетверо порівняно із серпнем. Зростання поставок пов'язане з дефіцитом палива в РФ, викликаним ударами українських дронів по енергетичній інфраструктурі країни, повідомляє Reuters.

У кількох російських регіонах останніми тижнями довелося вводити нормування і тимчасово заморожувати ціни на популярні види бензину. Одночасно Москва обмежила експорт бензину і дизельного палива, а також збільшила закупівлі палива в Білорусі, щоб компенсувати дефіцит.

За даними агентства, у вересні поставки бензину з білоруських НПЗ на російський внутрішній ринок досягли 40 тисяч тонн, що еквівалентно приблизно 14,5 тисячі барелів на добу. Дизельного палива було поставлено близько 33 тисяч тонн.

Водночас транзит білоруського бензину через російські порти для подальшого експорту зріс лише на 1% і склав 140 тисяч тонн. Білорусь використовує російські порти для перевантаження своїх нафтопродуктів з березня 2021 року в рамках угоди про співпрацю з Москвою.

Reuters зазначає, що з січня по вересень обсяги таких перевантажень скоротилися майже на 40% у річному вираженні до 1,17 млн тонн через зниження переробки нафти. Два найбільших білоруських НПЗ — Нафтанський і Мозирський — мають проєктну потужність по 12 млн тонн на рік кожний, проте фактично переробляють близько 9 млн тонн щорічно.

Нагадаємо, регулярні удари українських БПЛА по нафтогазових об'єктах у Росії позбавляє її головного джерела фінансування війни. Forbes писав, що через це суспільство в РФ може дестабілізуватися як напередодні Лютневої революції 1917 року.

Нещодавно українські БПЛА атакували російський порт Приморськ, через що зупинилося навантаження палива на головному західному нафтовому терміналі.