Топливный кризис в России усиливается: цены на бензин растут, вводятся новые лимиты на АЗС

В разных регионах России усиливаются ограничения на продажу топлива. После оккупированного Крыма и Челябинской области лимиты начали действовать и в Тюменской, а также Свердловской областях.

В последние месяцы российская топливная отрасль сталкивается с серьезными проблемами из-за атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Фокус изучил ситуацию на рынке топлива РФ.

Какой ущерб украинские дроны причинили российской нефтепереработке

Объекты на территории Афипского, Волгоградского, Ильского, Новокуйбышевского, Новошахтинского Рязанского, Самарского, Саратовского, Славянского, Сызранского и Ухтинского НПЗ подверглись ударам, а также, вероятно, пострадали еще несколько НПЗ. Это почти половина всех нефтеперерабатывающих предприятий страны, пишет DW.

В августе объем доступных мощностей для производства бензина снизился на 6% по сравнению с июлем, а в сентябре падение достигло уже 18%. Производство дизельного топлива сократилось на 7% в августе и на 20% в сентябре. На две трети это сокращение связано именно с атаками дронов.

Представитель топливного рынка, по данным источника, подтверждает эти цифры. По его оценке, дефицит бензина в сентябре составил около 400 тысяч тонн при стандартных ежемесячных поставках в 2 миллиона тонн.

Ситуация вызывает беспокойство у экспертов: снижение мощности НПЗ и ограниченные поставки топлива могут оказать существенное влияние на рынок в ближайшие месяцы, а восстановление работы заводов потребует времени и значительных ресурсов.

Лимиты на продажу действуют во многих областях РФ

В Тюмени сеть заправок Н-1 ограничила отпуск бензина "в одни руки" — не более 30 литров АИ-92 или АИ-95 за один раз. В компании пояснили, что мера введена с 7 октября и направлена на борьбу со скупкой топлива канистрами. При этом представители Н-1 утверждают, что дефицита нет. Аналогичные ограничения действуют и на заправках ТПК, где теперь бензин АИ-95 отпускают только по топливным картам. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Жители Свердловской области сообщают о похожей ситуации. На заправках "Лукойл" перестали отпускать бензин в канистры, а на "Башнефти" бензина нет вовсе — остался лишь дизель. На станциях Tamic Energy и Varta автомобилисты могут залить не более 30 литров топлива. Хотя региональные власти официально отрицают наличие дефицита, местные водители фиксируют очереди и перебои с поставками.

Тем временем в Новосибирской области сеть АЗС "Прайм" приостановила продажу бензина АИ-92 из-за прекращения отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов. Это вызвало стремительный рост цен: всего за два дня стоимость литра АИ-92 на заправках "Татнефти" выросла с 59,5 до 62,5 рубля.

Ранее подобные ограничения появились и в других регионах. В Челябинской области лимиты на продажу топлива ввели после сообщений о дефиците, вызванном атаками украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. С 3 октября заправки Tamic Energy отпускают не более 30 литров бензина и 70 литров дизеля на автомобиль в сутки. В Крыму лимит еще жестче — не более 20 литров бензина на одну машину.

Как власти РФ пытаются справиться с топливным кризисом

В России продолжается топливный кризис, и меры властей пока не дают ожидаемого эффекта. Изначально эмбарго на вывоз топлива из страны действовало до 31 августа, но позже его продлили — теперь запрет действует до конца 2025 года, пишет издание DW.

По данным источника, вице-премьер Александр Новак предложил правительству обнулить пошлины на импорт топлива из Китая, Южной Кореи и Сингапура, чтобы диверсифицировать поставки. Еще одна инициатива — разрешить производителям использовать монометиланилин, присадку, которая повышает октановое число и позволяет выпускать бензин из низкокачественного сырья. Ранее, с 2016 года, ее применение было запрещено в России в рамках европейских экологических требований по выбросам.

Тем не менее эксперты сомневаются, что эти меры смогут стабилизировать ситуацию, если атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы продолжатся.

Беларусь вчетверо увеличила экспорт бензина в Россию

В сентябре экспорт бензина из Беларуси в Россию по железной дороге вырос в четыре раза по сравнению с августом. Рост поставок связан с дефицитом топлива в РФ, вызванным ударами украинских дронов по энергетической инфраструктуре страны, сообщает Reuters.

В нескольких российских регионах в последние недели пришлось вводить нормирование и временно замораживать цены на популярные виды бензина. Одновременно Москва ограничила экспорт бензина и дизельного топлива, а также увеличила закупки топлива в Беларуси, чтобы компенсировать дефицит.

По данным агентства, в сентябре поставки бензина с белорусских НПЗ на российский внутренний рынок достигли 40 тысяч тонн, что эквивалентно примерно 14,5 тысячи баррелей в сутки. Дизельного топлива было поставлено около 33 тысяч тонн.

В то же время транзит белорусского бензина через российские порты для дальнейшего экспорта вырос всего на 1% и составил 140 тысяч тонн. Беларусь использует российские порты для перегрузки своих нефтепродуктов с марта 2021 года в рамках соглашения о сотрудничестве с Москвой.

Reuters отмечает, что с января по сентябрь объемы таких перегрузок сократились почти на 40% в годовом выражении до 1,17 млн тонн из-за снижения переработки нефти. Два крупнейших белорусских НПЗ — Нафтанский и Мозырский — имеют проектную мощность по 12 млн тонн в год каждый, однако фактически перерабатывают около 9 млн тонн ежегодно.

Напомним, регулярные удары украинских БПЛА по нефтегазовым объектам в России лишает ее главного источника финансирования войны. Forbes писал, что из-за этого общество в РФ может дестабилизироваться как накануне Февральской революции 1917 года.

Недавно украинские БПЛА атаковали российский порт Приморск, из-за чего остановилась погрузка топлива на главном западном нефтяном терминале.