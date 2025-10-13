Производит Х-101: ВСУ ударили по Смоленскому авиазаводу стратегическим оружием, — эксперт

В районе аэродрома в Смоленске, где расположен Смоленский авиационный завод, были слышны взрывы после объявления воздушной тревоги из-за угрозы дронов. Местные жители и очевидцы зафиксировали подъем дымного столба в районе аэродрома, что связывают с возможным ударом дронов по производственным объектам.

Related video

Кадры результатов прилетов по объектам в районе Смоленска опубликовал 12 октября ресурс Astra.

Удар по РФ - атаке на Смоленский авиазавод

Известно, что Смоленский авиационный завод, по сообщениям СМИ, внесен в санкционные списки Евросоюза, Украины и других стран за производство элементов для высокоточного оружия — в частности деталей для ракеты Х-59 и компонентов для крылатых ракет Х-101. Завод также участвует в производстве беспилотных летательных аппаратов, летающих мишеней, агрегатов для фронтовой авиации и легкомоторных самолетов.

Обозреватели Defence Blog отмечают, что удар был нанесен по объектам комплекса Смоленского авиационного завода (входящему в состав ряда оборонных предприятий), что может нарушить операции, связанные со сборкой нескольких типов российских ракет воздушного базирования.

Относительно систем вооружения, которое могли быть применены по объектам в Смоленске высказался полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, туда долетело украинское стратегическое оружие.

"Это уже стратегические дроны. У нас есть широкий спектр этого вооружения — около десятка как минимум стоящих в серии. Одним из таких является известный дрон Ан-196 "Лютый". Это наша разработка от "Антонова". Недавно Германия проплатила около 400 млн евро на производство большого количества этих беспилотников", — сказал Свитан.

По его словам, Смоленский авиазавод ставит на крыло серьезную плеяду российских ракет. Кроме того, рядом расположен аэродром, где базируется российская авиация, поэтому эти объекты являются целью "по уничтожению российской ракетной отрасли".

Напомним, 13 октября мониторинговые ресурсы сообщили об атаке на Симферопольскую ТЭС, из-за которой в Феодосии начались перебои с электричеством. Также в результате ударов был зафиксирован пожар на нефтебазе в районе Феодосии.