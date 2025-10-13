Виробляє Х-101: ЗСУ вдарили по Смоленському авіазаводу стратегічною зброєю, — експерт

У районі аеродрому в Смоленську, де розташований Смоленський авіаційний завод, було чути вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу дронів. Місцеві жителі та очевидці зафіксували підйом димного стовпа в районі аеродрому, що пов'язують із можливим ударом дронів по виробничих об'єктах.

Кадри результатів прильотів по об'єктах у районі Смоленська опублікував 12 жовтня ресурс Astra.

Удар по РФ — атаці на Смоленський авіазавод

Відомо, що Смоленський авіаційний завод, за повідомленнями ЗМІ, внесено до санкційних списків Євросоюзу, України та інших країн за виробництво елементів для високоточної зброї, зокрема деталей для ракети Х-59 і компонентів для крилатих ракет Х-101. Завод також бере участь у виробництві безпілотних літальних апаратів, літаючих мішеней, агрегатів для фронтової авіації та легкомоторних літаків.

Оглядачі Defence Blog зазначають, що удару було завдано по об'єктах комплексу Смоленського авіаційного заводу (що входить до складу низки оборонних підприємств), що може порушити операції, пов'язані зі складанням кількох типів російських ракет повітряного базування.

Щодо систем озброєння, які могли бути застосовані по об'єктах у Смоленську, висловився полковник запасу ЗСУ і військовий експерт Роман Світан. За його словами, туди долетіла українська стратегічна зброя.

"Це вже стратегічні дрони. У нас є широкий спектр цього озброєння — близько десятка щонайменше тих, що стоять у серії. Одним із таких є відомий дрон Ан-196 "Лютий". Це наша розробка від "Антонова". Нещодавно Німеччина проплатила близько 400 млн євро на виробництво великої кількості цих безпілотників", — сказав Світан.

За його словами, Смоленський авіазавод ставить на крило серйозну плеяду російських ракет. Крім того, поруч розташований аеродром, де базується російська авіація, тому ці об'єкти є ціллю "зі знищення російської ракетної галузі".

Нагадаємо, 13 жовтня моніторингові ресурси повідомили про атаку на Сімферопольську ТЕС, через яку у Феодосії почалися перебої з електрикою. Також унаслідок ударів було зафіксовано пожежу на нафтобазі в районі Феодосії.