Территории, оружие, язык: через что Украине нельзя переступить в мирных переговорах на Аляске

Красные линии и наши страхи

В последние дни большая часть нашего фб-сообщества переливает из пустого в порожнее свой экзистенциальный страх, что на Аляске будет подписан договор между Трампом и Путиным, который не будет содержать никаких гарантий для Украины.

Хочу сразу сказать: ни на Аляске, ни где-либо еще, ни 15.08, ни через год или два не будет подписан договор, который будет содержать какие-то гарантии. Потому что гарантии — это экзистенциальная необходимость защищать кого-то ради решения собственных проблем.

Как по мне, куда продуктивнее для собственной же безопасности (в том числе и текущей психологической) сосредоточиться не на том, как все будет плохо, а на том, каковы наши "красные линии".

Позволю себе высказать свою версию этих "красных линий". Для меня есть три вещи, которые являются абсолютной железобетонной стеной, через которую нельзя переступить:

Признание оккупированных территорий российскими де-юре; Запрет поставок и производства оружия Украиной; Требование закона о русском языке как втором государственном.

Есть еще один пункт, на котором стоит настаивать: это недопущение требования о нейтральности Украины. Мы не вступим в НАТО в понятной временной перспективе, но нейтральность похоронит даже теоретические планы о создании военного альянса в треугольнике Лондон-Варшава-Киев.

Как по мне, такой подход явно конструктивнее, чем сейчас рассказывать о предательстве, которого пока даже не существует.

