Это только разминка: почему саммит на Аляске обречен на провал без участия Украины, ЕС и Китая
Аналитик Валерий Пекарь обращает внимание на то, что мирные переговоры по войне в Украине затрагивают интересы пяти сторон, а на Аляску едут только двое. Поэтому междусобойчик Трампа и Путина следует воспринимать как разминку перед началом настоящего мирного процесса.
Переговоры о завершении войны невозможны без Украины. Условия завершения войны должны быть приняты украинским обществом, иначе никто не решится их подписать.
Переговоры о завершении войны невозможны без Европы. Условия завершения войны определяют формат европейской безопасности.
Переговоры о завершении войны невозможны без Китая. Условия завершения войны определяют формат китайско-американских и китайско-российских отношений.
Поэтому когда вместо пяти сторон переговоры ведут две, это лишь разминка перед началом.
***Важно
Цель Путина — получить что-то, взамен не дав ничего.
Получить добровольное отступление ВСУ из трех городов в обмен на ничего.
Получить выход из международной изоляции и красивые фото с президентом США в обмен на ничего.
Получить отсрочку американских санкций в обмен на ничего.
Это одна из классических стратагем, описанных еще в древних китайских трактатах. Для успеха этой стратагемы оппонент должен подходить хотя бы под один из критериев, описанных в старом фильме о Буратино: глупый или жадный или хвастун, или одновременно.
В противном случае стратагема не срабатывает. Вот и посмотрим.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно