Это только разминка: почему саммит на Аляске обречен на провал без участия Украины, ЕС и Китая

Переговоры о завершении войны невозможны без Украины. Условия завершения войны должны быть приняты украинским обществом, иначе никто не решится их подписать.

Переговоры о завершении войны невозможны без Европы. Условия завершения войны определяют формат европейской безопасности.

Переговоры о завершении войны невозможны без Китая. Условия завершения войны определяют формат китайско-американских и китайско-российских отношений.

Поэтому когда вместо пяти сторон переговоры ведут две, это лишь разминка перед началом.

Цель Путина — получить что-то, взамен не дав ничего.

Получить добровольное отступление ВСУ из трех городов в обмен на ничего.

Получить выход из международной изоляции и красивые фото с президентом США в обмен на ничего.

Получить отсрочку американских санкций в обмен на ничего.

Это одна из классических стратагем, описанных еще в древних китайских трактатах. Для успеха этой стратагемы оппонент должен подходить хотя бы под один из критериев, описанных в старом фильме о Буратино: глупый или жадный или хвастун, или одновременно.

В противном случае стратагема не срабатывает. Вот и посмотрим.

