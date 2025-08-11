Поддержите нас UA
Мнения Ультиматум РФ и переговоры по Украине Переговоры по прекращению войны

Это только разминка: почему саммит на Аляске обречен на провал без участия Украины, ЕС и Китая

Аналитик Валерий Пекарь обращает внимание на то, что мирные переговоры по войне в Украине затрагивают интересы пяти сторон, а на Аляску едут только двое. Поэтому междусобойчик Трампа и Путина следует воспринимать как разминку перед началом настоящего мирного процесса.

Валерий Пекарь
Валерий Пекарь
Философ
Переговоры Трампа и Путина
Межсобойчик Трампа и Путина ничего не решит | Фото: РИА
Переговоры о завершении войны невозможны без Украины. Условия завершения войны должны быть приняты украинским обществом, иначе никто не решится их подписать.

Переговоры о завершении войны невозможны без Европы. Условия завершения войны определяют формат европейской безопасности.

Переговоры о завершении войны невозможны без Китая. Условия завершения войны определяют формат китайско-американских и китайско-российских отношений.

Поэтому когда вместо пяти сторон переговоры ведут две, это лишь разминка перед началом.

Это одна из классических стратагем, описанных еще в древних китайских трактатах. Для успеха этой стратагемы оппонент должен подходить хотя бы под один из критериев, описанных в старом фильме о Буратино: глупый или жадный или хвастун, или одновременно.

В противном случае стратагема не срабатывает. Вот и посмотрим.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

