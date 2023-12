"Путин у власти не надолго", но преемник будет хуже, — легенда британской армии Майк Джексон

По словам бывшего главы Генштаба британской армии, маловероятно, что Владимир Путин сохранит свою роль лидера России. Это единственный прогноз, который можно делать, считает "Мачо Джэко".

Президент РФ Владимир Путин не сможет длительное время оставаться в качестве российского лидера, но его преемник может оказаться еще хуже. Такое заявление сделал генерал Майк Джексон ("Macho Jacko"), считающийся легендой британской армии. Об этом пишет The Sun.

79-летний Сэр Майк сказал, что с тираном "так или иначе" будет покончено, тем не менее он предупредил, что, кто бы ни пришел на смену Путину, он может оказаться гораздо хуже предшественника.

"Тем, кто не может дождаться, когда Владимира Путина сбросят с его пьедестала, или даже когда он окажется на несколько метров под землей, стоит вспомнить детскую песенку: "Hang on tight to nurse, for fear of something worse" ("Крепко держись за няню, дабы не случилось чего похуже)", — объяснил эксперт по России.

"Нет гарантии, что преемник Путина не будет столь же авторитарным как и он", — добавил Джексон.

Во многих публикациях в СМИ утверждается, что 71-летний Путин серьезно болен, как бы то ни было, ожидается, что он победит предстоящих выборах в 2024 году, которые для него станут уже пятыми.

Бывший офицер советской разведки находится у власти в России — в статусе президента и премьер-министра — с 1999 года. Но сэр Майк считает, что правление российского президента скоро завершится.

"Единственный прогноз, который, с моей точки зрения, стоит сделать: маловероятно, что Владимир Путин сохранит свою роль лидера России, так или иначе", — сказал Джексон.

Чем известен Майк Джексон?

Майк Джексон

Джексон присоединился к британскому разведсообществу в 1963 году, за время службы он получил степень в области исследований России в Университете Бирмингема.

С 2003 по 2006 гг. Джексон возглавил Генеральный штаб британской армии, а прежде руководил натовскими войсками в Косово.

В минувшую среду, выступая перед представителями лондонского Клуба кавалерии и гвардии, он упомянул о войне в Украине и сказал, что все указывает на то, что война будет длиться "достаточно долго".

У Путина, по его словам, нет желания идти на компромисс, т.к. он стремится заново построить Советский союз.

"Он хочет восстановить, как он это понимает, Советский Союз и еще шире — Варшавский пакт. Поэтому и была Чечня, Грузия, война за Крым и Украину, которая началась в 2014 году", — отметил он.

Бутылка виски российскому генералу

Майк Джексон на встрече с представителем Королевских сил Австралии

Широкую известность Майк Джексон приобрел в июне 1999 года, когда командовал войсками KFOR в Боснии и Герцеговине.

Джексон в открытую отказался выполнять приказ американского генерала Уэсли Кларка (своего непосредственного начальника в цепочке командования войсками НАТО) — блокировать взлетные полосы аэропорта и взять в окружение российский контингент. Российские войска заняли аэропорт в столице Косово раньше, чем туда пришли войска НАТО.

"Я не собираюсь начинать Третью мировую войну по твоей прихоти", — таким был его ответ.

В итоге напряженное противостояние разрешилось мирно.

Установить рабочие отношения с командованием российским контингентом в Приштине Джексону удалось, как утверждает "Википедия", с помощью бутылки виски (по другим данным, российскому генералу Виктору Заварзину он передал фляжку).

В дальнейшем британские солдаты, которыми командовал его сын, обеспечили прикрытие россиянам.

Майк Джексон и Уэсс Кларк с принцем Чарльзом в Косово

После инцидента в аэропорту Приштины британская бульварная пресса удостоила его прозвища "Macho Jacko".

"Россию следовало пригласить и в НАТО, и в ЕС"

Оглядываясь на события 33-летней давности, Сэр Майк говорит, что Запад упустил возможность выстроить длительные отношения и сблизиться с Россией после падения Берлинской стены. Он считает, что мировым лидерам следовало пригласить Россию в НАТО и Евросоюз.

"Реакция Запада на экстраординарные события могла бы быть более великодушной", — считает он.

Москве, по его словам, нужно было предложить "две бумаги".

"Одна — заявка в НАТО. Другая — в ЕС. На ваше усмотрение, если хотите. Вот они. Но мы этого не сделали", — объяснил свое видение Джексон.

Мирные переговоры Украины и РФ

Гипотетические мирные договоренности между Украиной и Россией, он считает, только отсрочат войну на несколько лет. РФ использует это время, чтобы перестроить армию и начать новую атаку.

"Россия обладает чрезвычайной глубиной географически и в том, что касается населения. Без внешней помощи, я боюсь, со временем российская масса перевесит все то, что Украина может произвести", — объяснил генерал.

