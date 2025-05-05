Наследник Путина: поиск внутри "семьи", честный кастинг или подготовка к смене власти

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Путин впервые заговорил о преемнике. Что случилось?

Путин заявил, что постоянно (!) думает о преемнике и наверняка будет выбрано несколько претендентов, а потом начнется что-то похожее на кастинг. Итак, что это означает?

Тема преемника была табуирована в российской политике довольно давно, а предыдущие президентские выборы (март 2024 года), казалось, поставили точку в этом вопросе. Правда, в России сложилась ситуация, при которой табу на преемника не мешало элитам фактически жить в логике транзита власти. В чем заключается логика транзита? Прежде всего, в системе глобального перераспределения имущества (национализация)... И выглядит так, что перераспределение происходит в интересах семи семей (Чемезов, Патрушев, Кириенко, Ротенберги, Ковальчуки, Сечин и Кадыров, хотя за последний год последний не получил ничего). Складывается впечатление, что эта группа людей становится новой надэлитой. При этом тандем Патрушев-Чемезов остается самым мощным, несмотря на то, что Патрушев, де-факто, потерял статус надзирателя за силовиками. Отдельно следует остановиться на том, что новейшим катализатором темы преемника стал спецпосланник Путина Дмитриев, которого некоторые начали сразу причислять к статусу "ставленника семьи" из-за близости к дочери Путина. Также, с большой долей вероятности, мы можем говорить о том, что сам Дмитриев подвергся определенной обструкции со стороны "старой гвардии". В то же время сейчас точно рано говорить о Дмитриеве как ставленнике семьи. Важно отдельно обратить внимание на то, что российское общество давно "беременно" идеей преемника. Наши социологические исследования показали, что у больше половины населения есть страх, что Путин умрет и не назначит преемника, а треть считает, что преемник есть, но им пока его не покажут, потому что "еще рано". Но, конечно, мнение народа Путину мало интересно в этом вопросе. Главная причина заявления о преемнике, судя по всему, связана исключительно с элитными играми. Итак, что могло стать катализатором этого заявления? Прежде всего мы должны исходить из того, что в ближайшее время никакого преемника не будет. Во-вторых, Путин по-прежнему видит свою главную политическую роль исключительно как единственно возможного арбитра. В-третьих, такие заявления делаются по двум причинам: либо из-за неуверенности и паранойи, либо это "трюк" Сталина или Мао для того, чтобы окружение начало просить его остаться и никуда не уходить. А параллельно он будет "проверять на вшивость" окружение.

Но повторюсь: пока никакого транзита власти нет и Путин не собирается искать реального преемника. Но игру он уже начал. Так что жвачка о новом Путине запущена. Ну, а нам нужно помнить: наша самая большая угроза — отсутствие другой идеологии, чем идеология "русского мира". 98-99% россиян, включая аполитичных и "хороших", в той или иной степени — адепты именно этой идеологии.

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