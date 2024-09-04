Новый президент РФ после Путина тоже не захочет договариваться с Украиной, — ISW

По словам аналитиков, на россиян и элиту повлияли годы пропаганды. Усилиями Кремля существование Украины как страны и ее суверенитета годами отрицалось, что привело к масштабным и, возможно, долгосрочным последствиям в российском обществе и повлияло на мнения элит.

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Россия, скорее всего, будет продолжать свою геноцидную войну против Украины до тех пор, пока не столкнется со значительными неудачами на поле боя и сильной поддержкой Запада в отношении Украины. Также весьма маловероятно, что любой будущий российский лидер после Путина будет более склонен к мирным переговорам и справедливому разрешению войны. Об этом пишет "Институт изучения войны" в своем отчете за 3 сентября.

Кремль потратил годы на пропагандистские усилия и отрицает существование Украины как страны и ее суверенитета, отмечают аналитики, что привело к масштабным и, вероятно, долгосрочным последствиям для российского общества и повлияло на мнения элит.

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Кремль продолжает давить на Запад, пытаясь добиться уступок территорий Украины, — ISW

Российские чиновники из ближайшего окружения Путина, а также другие, публично заявляют о неприятии мирных переговоров с Украиной на условиях, которые бы не предполагали капитуляции. Преемник Путина, скорее всего, будет руководствоваться подобными соображениями и не откажется от них, пока российские войска не постигнут серьезные неудачи в Украине.

"Переговоры о прекращении огня на текущих позициях и в текущих обстоятельствах принесут пользу только России и дадут Кремлю время для дальнейшей радикализации и милитаризации российского общества против Украины, а российским военным — время для отдыха и восстановления, вероятно, перед будущим наступлением", — считают аналитики.

Вместе с тем украинское вторжение в Курскую область показало, что война в Украине не зашла в тупик и что Украина, Россия и Запад сохраняют способность принимать решения, которые существенно влияют на текущие реалии и будущий конечный результат войны, добавили американские OSINT-исследователи.

Напомним, что, по оценкам ISW, Украина может проводить крупные контрнаступления.

Также сообщалось, что в Foreign Affairs сообщили, когда закончится война в Украине и назвали только два возможных способа ее завершения.