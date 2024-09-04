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Воєнний фокус Російсько-українська війна Переговори України та Росії щодо припинення війни

Новий президент РФ після Путіна теж не захоче домовлятися з Україною, — ISW

Володимир Путін , мирні переговори, переговори України та РФ
Фото: kremlin.ru | Переговори про припинення вогню на поточних позиціях принесуть користь тільки Росії, вважають американські аналітики

За словами аналітиків, на росіян та еліту вплинули роки пропаганди. Зусиллями Кремля існування України як країни та її суверенітету роками заперечувалося, що призвело до масштабних і, можливо, довгострокових наслідків у російському суспільстві та вплинуло на думки еліт.

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Росія, найімовірніше, продовжуватиме свою геноцидну війну проти України доти, доки не зіткнеться зі значними невдачами на полі бою і сильною підтримкою Заходу щодо України. Також вельми малоймовірно, що будь-який майбутній російський лідер після Путіна буде більш схильний до мирних переговорів і справедливого вирішення війни. Про це пише "Інститут вивчення війни" у своєму звіті за 3 вересня.

Кремль витратив роки на пропагандистські зусилля і заперечує існування України як країни та її суверенітету, зазначають аналітики, що призвело до масштабних і, ймовірно, довгострокових наслідків для російського суспільства і вплинуло на думки еліт.

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Кремль продовжує тиснути на Захід, намагаючись домогтися поступок територій України, — ISW
Кремль продовжує тиснути на Захід, намагаючись домогтися поступок територій України, — ISW

Російські чиновники з найближчого оточення Путіна, а також інші, публічно заявляють про неприйняття мирних переговорів з Україною на умовах, які б не передбачали капітуляції. Наступник Путіна, найімовірніше, керуватиметься подібними міркуваннями та не відмовиться від них, поки російські війська не зазнають серйозних невдач в Україні.

"Переговори про припинення вогню на поточних позиціях і за поточних обставин принесуть користь тільки Росії й дадуть Кремлю час для подальшої радикалізації та мілітаризації російського суспільства проти України, а російським військовим — час для відпочинку і відновлення, ймовірно, перед майбутнім наступом", — вважають аналітики.

Водночас українське вторгнення в Курську область засвідчило, що війна в Україні не зайшла в глухий кут і що Україна, Росія і Захід зберігають здатність ухвалювати рішення, які суттєво впливають на поточні реалії та майбутній кінцевий результат війни, додали американські OSINT-дослідники.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, Україна може проводити великі контрнаступи.

Також повідомлялося, що в Foreign Affairs повідомили, коли закінчиться війна в Україні та назвали тільки два можливих способи її завершення.