Новий президент РФ після Путіна теж не захоче домовлятися з Україною, — ISW

За словами аналітиків, на росіян та еліту вплинули роки пропаганди. Зусиллями Кремля існування України як країни та її суверенітету роками заперечувалося, що призвело до масштабних і, можливо, довгострокових наслідків у російському суспільстві та вплинуло на думки еліт.

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Росія, найімовірніше, продовжуватиме свою геноцидну війну проти України доти, доки не зіткнеться зі значними невдачами на полі бою і сильною підтримкою Заходу щодо України. Також вельми малоймовірно, що будь-який майбутній російський лідер після Путіна буде більш схильний до мирних переговорів і справедливого вирішення війни. Про це пише "Інститут вивчення війни" у своєму звіті за 3 вересня.

Кремль витратив роки на пропагандистські зусилля і заперечує існування України як країни та її суверенітету, зазначають аналітики, що призвело до масштабних і, ймовірно, довгострокових наслідків для російського суспільства і вплинуло на думки еліт.

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Кремль продовжує тиснути на Захід, намагаючись домогтися поступок територій України, — ISW

Російські чиновники з найближчого оточення Путіна, а також інші, публічно заявляють про неприйняття мирних переговорів з Україною на умовах, які б не передбачали капітуляції. Наступник Путіна, найімовірніше, керуватиметься подібними міркуваннями та не відмовиться від них, поки російські війська не зазнають серйозних невдач в Україні.

"Переговори про припинення вогню на поточних позиціях і за поточних обставин принесуть користь тільки Росії й дадуть Кремлю час для подальшої радикалізації та мілітаризації російського суспільства проти України, а російським військовим — час для відпочинку і відновлення, ймовірно, перед майбутнім наступом", — вважають аналітики.

Водночас українське вторгнення в Курську область засвідчило, що війна в Україні не зайшла в глухий кут і що Україна, Росія і Захід зберігають здатність ухвалювати рішення, які суттєво впливають на поточні реалії та майбутній кінцевий результат війни, додали американські OSINT-дослідники.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, Україна може проводити великі контрнаступи.

Також повідомлялося, що в Foreign Affairs повідомили, коли закінчиться війна в Україні та назвали тільки два можливих способи її завершення.