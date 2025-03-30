Потенційна мирова угода з Україною може спровокувати крах російської економіки, — WSJ

Російська економіка продовжує утримуватися завдяки продовженню війни проти України. Однак будь-яка потенційна угода про мир може обернутися непередбачуваними наслідками для економіки та Кремля.

Related video

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Журналісти пишуть, що саме величезні державні видатки підтримували виробництво у РФ і пом’якшували ефект від західних санкцій, що в підсумку зробило економіку РФ — від робочих місць до зарплат і зростання рівня життя — залежною від проведення війни. Тому потенційна угода про мир може поставити Росію та її економінку в "небезпечне становище", оскільки наразі їй доводиться боротися проти високої інфляції, відсутністю достатньої кількості робочої сили та стагнації розвитку ключових секторів.

"Якщо мир буде досягнуто, будь-яке скорочення військових витрат Росії, найімовірніше, залишить дірку у фінансах Кремля, яку буде важко заповнити", — йдеться в публікації.

Старший економіст Інституту країн, що розвиваються при Банку Фінляндії Хелі Сімола вважає, що понад 40% економічного зростання Росії за минулий рік безпосередньо пов'язані з виробництвом воєнного походження, "не враховуючи побічного ефекту від зростання споживання, спричиненого підвищенням зарплат і виплат".

Крім того, сім'ї російських військових покращили своє фінансове становище завдяки військовим виплатах у низці найбідніших регіонів РФ. У випадку укладення мирної угоди, ці видатки зникнуть, а рівень внутрішнього споживання почне сильно знижуватися.

Експерти вважають, що якщо Кремль захоче уникнути економічної катастрофи, то буде змушений витрачати кошти на поточному рівні навіть після завершення війни ще досить тривалий проміжок часу. Водночас економіка РФ може виграти від завершення війни, якщо після цього буде скасування суттєвої кількості санкцій, покращення торгівельних відносин і зростання довіри до російського бізнесу.

WSJ додає, що РФ може продовжити вливати кошти в оборонний сектор, щоб відновити боєздатність після серйозних утрат на війні. Аналітики вважають, що це дозволить "забезпечити економічну м’яку посадку за будь-яких умов завершення війни".

Однак, пишуть журналісти, Кремлю буде дуже складно підтримувати нинішній рівень військових витрат. Тому зворотній перехід компаній у РФ з економіки воєнного часу до умов життя під час миру може "знадобитися час".

Раніше повідомлялося, наскільки Кремль може фінансувати ще один рік війни. Фокус з’ясував, чи близька країна-агресорка до економічної кризи та як довго може сплачувати воєнні видатки зі свого бюджету.

Згодом стало відомо, чи дійсно у Кремля у 2025 році закінчаться гроші на війну. Аналітики та експерти відзначають, що в російській економіці, яка перенасичена державною підтримкою, починають з'являтися серйозні проблеми.