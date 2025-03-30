Потенциальное мировое соглашение с Украиной может спровоцировать крах российской экономики, — WSJ

Российская экономика продолжает удерживаться благодаря продолжению войны против Украины. Однако любое потенциальное соглашение о мире может обернуться непредсказуемыми последствиями для экономики и Кремля.

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Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Журналисты пишут, что именно огромные государственные расходы поддерживали производство в РФ и смягчали эффект от западных санкций, что в итоге сделало экономику РФ — от рабочих мест до зарплат и роста уровня жизни — зависимой от проведения войны. Поэтому потенциальное соглашение о мире может поставить Россию и ее экономику в "опасное положение", поскольку сейчас ей приходится бороться против высокой инфляции, отсутствием достаточного количества рабочей силы и стагнации развития ключевых секторов.

"Если мир будет достигнут, любое сокращение военных расходов России, скорее всего, оставит дыру в финансах Кремля, которую будет трудно заполнить", — говорится в публикации.

Старший экономист Института развивающихся стран при Банке Финляндии Хели Симола считает, что более 40% экономического роста России за прошлый год напрямую связаны с производством военного происхождения, "не учитывая побочного эффекта от роста потребления, вызванного повышением зарплат и выплат".

Кроме того, семьи российских военных улучшили свое финансовое положение благодаря военным выплатам в ряде беднейших регионов РФ. В случае заключения мирного соглашения, эти доходы исчезнут, а уровень внутреннего потребления начнет сильно снижаться.

Эксперты считают, что если Кремль захочет избежать экономической катастрофы, то будет вынужден тратить средства на текущем уровне даже после завершения войны еще достаточно длительный промежуток времени. В то же время экономика РФ может выиграть от завершения войны, если после этого будет отмена существенного количества санкций, улучшение торговых отношений и рост доверия к российскому бизнесу.

WSJ добавляет, что РФ может продолжить вливать средства в оборонный сектор, чтобы восстановить боеспособность после серьезных потерь на войне. Аналитики считают, что это позволит "обеспечить экономическую мягкую посадку при любых условиях завершения войны".

Однако, пишут журналисты, Кремлю будет очень сложно поддерживать нынешний уровень военных расходов. Поэтому обратный переход компаний в РФ из экономики военного времени к условиям жизни во время мира может "потребовать времени".

Ранее сообщалось, насколько Кремль может финансировать еще один год войны. Фокус выяснил, близка ли страна-агрессор к экономическому кризису и как долго может оплачивать военные расходы из своего бюджета.

Впоследствии стало известно, действительно ли у Кремля в 2025 году закончатся деньги на войну. Аналитики и эксперты отмечают, что в российской экономике, которая перенасыщена государственной поддержкой, начинают появляться серьезные проблемы.