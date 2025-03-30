Рідкісні машини: українські артилеристи стали використовувати польські вантажівки Jelcz (фото)

Українські артилеристи використовують спеціалізовані польські вантажівки Jelcz P882D53 для перевезення артилерійських боєприпасів.

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Про це повідомляє видання Defence24 з посиланням на відео 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Вантажівки P882D53 рідко опиняються в центрі уваги, тому випадок, коли їх вдалося детально зафіксувати на камеру, викликає особливий інтерес. За наявними даними, ці машини передавалися Збройним Силам України разом із самохідними артилерійськими установками Krab.

Згідно з даними OSINT-ресурсу ORYX, українські війська втратили щонайменше дві такі машини: одну у квітні 2023 року, а іншу — у травні. Перша була знищена дроном-камікадзе під час завантаження боєприпасів у Krab, тоді як обставини втрати другої залишаються незрозумілими.

Уражено Jelcz P882D53 (можливо одна машина)

Не виключено, що обидві фотографії зафіксували одну й ту саму машину, на що вказують схожі погодні умови і навколишнє оточення.

Автомобіль артилерійських боєприпасів (Artyleryjski Wóz Amunicyjny) — це транспортний засіб на базі вантажного шасі Jelcz P882.53, призначений для доставки 120-мм і 155-мм боєприпасів. Окрім транспортування, машина забезпечує їхнє навантаження та розвантаження завдяки системі самозавантаження.

Вантажівка оснащена 6-циліндровим турбодизельним двигуном Iveco Cursor 13, потужністю 530 к.с. (397 кВт). Кабіна забезпечує балістичний захист екіпажу (дві людини) відповідно до стандарту STANAG 4569, рівень 1.

Для самооборони машина може бути обладнана кулеметом UKM-2000, встановленим на поворотній платформі на даху. Також обладнана системою внутрішнього і зовнішнього зв'язку Fonet від компанії WB Group.

Раніше повідомлялося, що, за словами українських артилеристів, за рік бойових дій під час виконання різних завдань САУ "Богдана" виконала понад 3000 пострілів. При цьому установка вже встигла зарекомендувати себе як високоточний і потужний засіб ураження.

Тим часом, як повідомило інше польське видання Forsal, парламентарії побажали дізнатися в заступника міністра оборони Павла Бейда, яка доля програми Kryl, тим паче, що, на думку фахівців, цей тип техніки чудово показав себе під час війни в Україні.