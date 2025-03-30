Редкие машины: украинские артиллеристы стали использовать польские грузовики Jelcz (фото)

Украинские артиллеристы используют специализированные польские грузовики Jelcz P882D53 для перевозки артиллерийских боеприпасов.

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Об этом сообщает издание Defence24 со ссылкой на видео 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

Грузовики P882D53 редко оказываются в центре внимания, поэтому случай, когда их удалось подробно запечатлеть на камеру, вызывает особый интерес. По имеющимся данным, эти машины передавались Вооруженным Силам Украины вместе с самоходными артиллерийскими установками Krab.

Согласно данным OSINT-ресурса ORYX, украинские войска потеряли как минимум две такие машины: одну в апреле 2023 года, а другую — в мае. Первая была уничтожена дроном-камикадзе во время загрузки боеприпасов в Krab, тогда как обстоятельства потери второй остаются неясными.

Поражены Jelcz P882D53 (возможно одна машина)

Не исключено, что обе фотографии запечатлели одну и ту же машину, на что указывают схожие погодные условия и окружающая обстановка.

Автомобиль артиллерийских боеприпасов (Artyleryjski Wóz Amunicyjny) – это транспортное средство на базе грузового шасси Jelcz P882.53, предназначенное для доставки 120-мм и 155-мм боеприпасов. Кроме транспортировки, машина обеспечивает их погрузку и разгрузку благодаря системе самозагрузки.

Грузовик оснащен 6-цилиндровым турбодизельным двигателем Iveco Cursor 13, мощностью 530 л.с. (397 кВт). Кабина обеспечивает баллистическую защиту экипажа (два человека) в соответствии со стандартом STANAG 4569, уровень 1.

Для самообороны машина может быть оборудована пулеметом UKM-2000, установленным на поворотной платформе на крыше. Также оборудована системой внутренней и внешней связи Fonet от компании WB Group.

Ранее сообщалось, что, по словам украинских артиллеристов, за год боевых действий в ходе выполнения различных задач САУ "Богдана" выполнила более 3000 выстрелов. При этом установка уже успела зарекомендовать себя как высокоточное и мощное средство поражения.

Между тем, как сообщило другое польское издание Forsal, парламентарии пожелали узнать у замминистра обороны Павла Бейда, какова судьба программы Kryl, тем более, что, по мнению специалистов, этот тип техники отлично показал себя во время войны в Украине.