Исчезнувший участник убийства Немцова ездил на оккупированные территории, — росСМИ

Девять лет об Артуре Геремееве ничего не было известно. Однако в 2023 году один из участников убийства Бориса Немцова несколько раз появлялся во временно оккупированном Мариуполе.

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В мае и июне 2023 года участник группы убийц российского политика Бориса Немцова Артур Геремеев шесть раз ездил на оккупированные территории Украины через пограничные пункты Джанкой в Крыму и Весело-Вознесенка в Ростовской области. Об этом сообщает российское издание "Агентство".

Полицейский Артур Геремеев является племянником экс-офицера чеченского батальона "Север" нацгвардии Руслана Геремеева, которого защита семьи Немцова называла настоящим организатором убийства.

Российские следователи хотели допросить Артура и Руслана Геремеевых об обстоятельствах убийства политика, но при попытке вручить им повестки по адресу прописки никто дверь не открыл. Суду также не удалось вызвать их в качестве свидетелей для дачи показаний. После этого об Артуре Геремееве девять лет ничего не было известно.

Сам Руслан Геремеев участвовал в боях за Мариуполь, а его дядя, сенатор от Чечни Сулейман Геремеев, по данным российской службы "Би-би-си", через родственника Валида Геремеева, который, вероятно, сменил фамилию на Корчагин, стал совладельцем металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе.

Как писала в августе 2024 года российская "Новая газета", члены семьи Геремеевых контролируют нелегальный бизнес по торговле металлоломом и цветным металлом, который крадут с мариупольских предприятий.

Убийство Немцова

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве были осуждены пятеро уроженцев Чечни, их приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчиком и организатором преступления следствие называло водителя Руслана Геремеева Руслана Мухудинова.

Напомним, в декабре 2024 года в Кузьминском лесопарке в Подмосковье неизвестный застрелил руководителя отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс" Михаила Шатского. Он занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69 и внедрял новые БПЛА.

Также Фокус писал, что по подсчетам российских медиа, "герои СВО", вернувшись с войны, совершили более 200 тяжелых преступлений.