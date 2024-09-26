Из-за алкоголя и ссор: жертвами вернувшихся с войны оккупантов стали более 240 россиян, — СМИ

В медиа подсчитали, что чаще всего количество убийств растет из-за преступлений бытового характера. 227 граждан смогли избежать смерти, но были покалечены бывшими российскими военнослужащими.

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Из-за преступлений со стороны российских оккупантов, которые вернулись с войны домой, погибли более 200 мирных жителей. Об этом сообщает российское медиа "Верстка".

Аналитики подсчитали, что жертвами бойцов ВС РФ стали 242 человека. Еще 227 выжили, но получили тяжелые увечья. Всего от действий российских оккупантов погибли жители 80 регионов России и непризнанной Южной Осетии.

"Эти числа растут в основном за счет родственников военных и их знакомых: большинство преступлений имеют бытовой характер и происходят из-за употребления спиртного. Причем экс-заключенные, следует из подсчета "Верстки", убивают чаще, чем остальные военные и также чаще совершают преступления в отношении женщин", — говорится в сообщении.

По данным "Верстки", за последние 2 года участники войны совершили минимум 211 "смертельных" преступлений, среди которых:

114 убийств (статья 105 УК РФ), в результате которых погибли 139 человек.

64 случая нанесения тяжких телесных повреждений (статья 111 УК РФ), от которых умерли 64 человека;

20 нарушений ПДД (статья 264 УК РФ), повлекших смерть 31 человека;

5 случаев причинения смерти по неосторожности (109 УК) — 5 жертв;

2 склонения к употреблению наркотиков (статья 230 УК РФ) — смерть 2 несовершеннолетних;.

1 убийство с превышением пределов необходимой обороны (статья 108 УК РФ).

242 россиянина стали жертвами оккупантов с начала войны Фото: Верстка

"Из 125 помилованных и условно освобожденных участников войны, которые снова убили или причинили повлекший смерть вред, 54 ранее имели судимость за аналогичные преступления, а еще 3 — за изнасилования", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня сообщалось, что привлеченные на войну заключенные стали проблемой для РФ, писал Bloomberg. После 24 февраля 2022 число убийств и сексуальных преступлений в России, особенно против детей, за последние два года не уменьшилось. По сравнению с довоенным периодом этот показатель вырос на 62%.