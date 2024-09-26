Через алкоголь і сварки: жертвами окупантів, які повернулися з війни, стали понад 240 росіян, — ЗМІ

У медіа підрахували, що найчастіше кількість убивств зростає через злочини побутового характеру. 227 громадян змогли уникнути смерті, але були покалічені колишніми російськими військовослужбовцями.

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Через злочини з боку російських окупантів, які повернулися з війни додому, загинули понад 200 мирних жителів. Про це повідомляє російське медіа "Верстка".

Аналітики підрахували, що жертвами бійців ЗС РФ стали 242 людини. Ще 227 вижили, але дістали важкі каліцтва. Загалом від дій російських окупантів загинули жителі 80 регіонів Росії та невизнаної Південної Осетії.

"Ці числа зростають здебільшого через родичів військових та їхніх знайомих: більшість злочинів мають побутовий характер і відбуваються через вживання спиртного. Причому ексув'язнені, випливає з підрахунку "Верстки", вбивають частіше, ніж інші військові, і також частіше скоюють злочини щодо жінок", — ідеться в повідомленні.

За даними "Верстки", за останні 2 роки учасники війни скоїли щонайменше 211 "смертельних" злочинів, серед яких:

114 убивств (стаття 105 КК РФ), унаслідок яких загинуло 139 осіб.

64 випадки завдавання тяжких тілесних ушкоджень (стаття 111 КК РФ), від яких померли 64 людини;

20 порушень ПДР (стаття 264 КК РФ), що спричинили смерть 31 людини;

5 випадків заподіяння смерті з необережності (109 КК) — 5 жертв;

2 схиляння до вживання наркотиків (стаття 230 КК РФ) — смерть 2 неповнолітніх;.

1 вбивство з перевищенням меж необхідної оборони (стаття 108 КК РФ).

242 росіянина стали жертвами окупантів від початку війни Фото: Верстка

"Зі 125 помилуваних та умовно звільнених учасників війни, які знову вбили або заподіяли шкоду, що спричинила смерть, 54 раніше мали судимість за аналогічні злочини, а ще 3 — за зґвалтування", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 червня повідомлялося, що залучені на війну ув'язнені стали проблемою для РФ, писав Bloomberg. Після 24 лютого 2022 року кількість убивств і сексуальних злочинів у Росії, особливо проти дітей, за останні два роки не зменшилася. Як порівняти з довоєнним періодом, цей показник зріс на 62%.