Дев'ять років про Артура Геремеєва нічого не було відомо. Однак у 2023 році один з учасників убивства Бориса Нємцова кілька разів з'являвся в тимчасово окупованому Маріуполі.

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У травні та червні 2023 року учасник групи вбивць російського політика Бориса Нємцова Артур Геремеєв шість разів їздив на окуповані території України через прикордонні пункти Джанкой у Криму і Весело-Вознесенка в Ростовській області. Про це повідомляє російське видання "Агентство".

Поліцейський Артур Геремеєв є племінником екс-офіцера чеченського батальйону "Север" нацгвардії Руслана Геремеєва, якого захист сім'ї Нємцова називав справжнім організатором убивства.

Російські слідчі хотіли допитати Артура і Руслана Геремеєвих щодо обставин убивства політика, але під час спроби вручити їм повістки за адресою прописки ніхто двері не відчинив. Суду також не вдалося викликати їх як свідків для надання свідчень. Після цього про Артура Геремеєва дев'ять років нічого не було відомо.

Сам Руслан Геремеєв брав участь у боях за Маріуполь, а його дядько, сенатор від Чечні Сулейман Геремеєв, за даними російської служби "Бі-бі-сі", через родича Валіда Геремеєва, який, імовірно, змінив прізвище на Корчагін, став співвласником металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі.

Як писала в серпні 2024 року російська "Новая газета", члени сім'ї Геремеєвих контролюють нелегальний бізнес із торгівлі металобрухтом і кольоровим металом, який крадуть із маріупольських підприємств.

Убивство Нємцова

Бориса Нємцова було вбито пізно ввечері 27 лютого 2015 року. У справі про вбивство було засуджено п'ятьох уродженців Чечні, їх засудили до термінів від 11 до 20 років позбавлення волі. Замовником і організатором злочину слідство називало водія Руслана Геремеєва Руслана Мухудінова.

Нагадаємо, у грудні 2024 року в Кузьмінському лісопарку в Підмосков'ї невідомий застрелив керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс" Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 і впроваджував нові БПЛА.

Також Фокус писав, що за підрахунками російських медіа, "герої СВО", повернувшись із війни, скоїли понад 200 тяжких злочинів.