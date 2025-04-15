Проповедь на Вербное воскресенье: ABC News показало кадры из церкви в Сумах во время удара РФ (видео)

Полсотни прихожан находились в церкви в Сумах во время атаки Российской Федерации 13 апреля. Из церкви шла прямая трансляция, которая показала реакцию людей и священника, когда они услышали два взрыва и увидели дым за окном. Видео из церкви, где проводили торжественное богослужение, опубликовало медиа ABC News.

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Репортаж о военном преступлении РФ в Сумах появился в эфире ABC News вечером 14 апреля.

Атака на Сумы — трансляция из церкви см. с 1:11

Репортеры рассказали, что нашли прямую трансляцию из сумской церкви, которая продолжалась утром 13 апреля именно в момент ударов российских баллистических ракет. На записи видим священника, который начинает читать проповедь по случаю Вербного воскресенья. В помещении слышен гул голосов и возгласы детей. На седьмой секунде записи слышен первый взрыв. Оператор разворачивает камеру и показывает окно, в котором за сотню метров поднимается дым. В кадр попадают люди, заполнившие церковь, — женщины и мужчины разного возраста. Тем временем священник призывает прихожан успокоиться и продолжает службу. На 49 секунде слышен новый взрыв. После этого раздается призыв для людей спуститься в подвал.

Показав видео из Сум, ABC News озвучило позиции президента США Дональда Трампа, который требует у РФ и Украины перемирия. Кроме того, отмечается, что Украина готова на безусловный мир с последующими гарантиями безопасности, а РФ интересует не мир, а налаживание отношений с США, подытожило медиа.

Атака на Сумы — детали удара РФ 13 апреля

Отметим, утром 13 апреля, когда верующие отмечали Вербное воскресенье, россияне запустили по Сумам две баллистические ракеты, подтвердил глава Сумской ОВА Владимир Артюх. Вторая из них имела кассетную боевую часть, предназначенную для убийства как можно большего количества людей, и прилетела через несколько секунд после первой. По словам чиновника, наибольшее количество погибших было в троллейбусе, который попал под удар ВС РФ в центре Сум. Кроме того, он сообщил, что есть повреждения конгресс-холла Сумского государственного университета. На эту минуту известно о 35 погибших и более сотни раненых.

14 апреля Фокус рассказал о жертвах российского удара по Сумах. Жертвы — почти все гражданские: студентки медуниверситета, семья из трех человек, пенсионеры и пенсионерки, водитель общественного транспорта, артистка театра, работница налоговой службы, учительница биологии и другие. Также есть информация о двух погибших военных: 38-летний Владимир Жеребцов (о нем сообщило "Суспільне") и 43-летний Юрий Юла (написало УНИАН).

Между тем народный депутат Марьяна Безуглая написала в соцсетях, что целью российской атаки на Сумы могло быть торжественное награждение бойцов 117 бригады. Нардеп призвала военное командование отказаться от советских традиций с "построением и награждением". В свою очередь мэр Конотопа Артем Семенихини заявил, что за трагедию, вероятно, ответственный глава ОВА, потому что организовал торжества.

Напоминаем, 15 апреля Фокус опубликовал позицию нардепа Александра Федиенко и генерал-майора запаса Сергея Кривоноса относительно обстоятельств атаки РФ на Сумы.