Проповідь на Вербну неділю: ABC News показало кадри з церкви в Сумах під час удару РФ (відео)

Пів сотні парафіян перебували у церкві в Сумах під час атаки Російської Федерації 13 квітня. З церкви йшла пряма трансляція, яка показала реакцію людей та священника, коли вони почули два вибухи й побачили дим за вікном. Відео з церкви, де саме йшло урочисте богослужіння, опублікувало медіа ABС News.

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Репортаж про воєнний злочин РФ в Сумах з'явився в ефірі ABC News увечері 14 квітня.

Атака на Суми - трансляція з церкви див. з 1:11

Репортери розповіли, що відшукали пряму трансляцію з сумської церкви, яка тривала зранку 13 квітня саме у момент ударів російських балістичних ракет. На записі бачимо священника, який починає читати проповідь з нагоди Вербної неділі. У приміщенні чути гул голосів та вигуки дітей. На сьомій секунді запису чути перший вибух. Оператор розвертає камеру і показує вікно, у якому за сотню метрів здіймається дим. У кадр потрапляють люди, які заповнили церкву, — жінки та чоловіки різного віку. Тим часом священник закликає парафіян заспокоїтись та продовжує службу. На 49 секунді чути новий вибух. Після цього лунає заклик для людей спуститись у підвал.

Показавши відео з Сум, ABC News озвучило позиції президента США Дональда Трампа, який вимагає у РФ та України перемир'я. Крім того, наголошується, що Україна готова на безумовний мир з наступними гарантіями безпеки, а РФ цікавить не мир, а налагодження відносин з США, підсумувало медіа.

Атака на Суми — деталі удару РФ 13 квітня

Зазначимо, зранку 13 квітня, коли віруючі відзначали Вербну неділю, росіяни запустили по Сумах дві балістичні ракети, підтвердив глава Сумської ОВА Володимир Артюх. Друга з них мала касетну бойову частину, призначену для убивства якнайбільшої кількості людей, і прилетіла за кілька секунд після першої. Зі слів посадовця, найбільша кількість загиблих була у тролейбусі, який потрапив під удар ЗС РФ у центрі Сум. Крім того, він повідомив, що є пошкодження конгрес-холу Сумського державного університету. На цю хвилину відомо про 35 загиблих та понад сотню поранених.

14 квітня Фокус розповів про жертв російського удару по Сумах. Жертви — майже усі цивільні: студентки медуніверситету, родина з трьох осіб, пенсіонери та пенсіонерки, водій громадського транспорту, артистка театру, працівниця податкової служби, вчителька біології та інші. Також є інформація про двох загиблих військових: 38-річний Володимир Жеребцов (про нього повідомило "Суспільне") та 43-річний Юрій Юла (написало УНІАН).

Тим часом народна депутатка Мар'яна Безугла написала у соцмережах, що ціллю російської атаки на Суми могло бути урочисте нагородження бійців 117 бригади. Нардепка закликала військове командування відмовитись від радянських традицій з "шикуванням та нагородженням". Своєю чергою мер Конотопа Артем Семеніхіні заявив, що за трагедію, ймовірно, відповідальний глава ОВА, бо організував урочистості.

Нагадуємо, 15 квітня Фокус опублікував позицію нардепа Олександра Федієнка та генерал-майора запасу Сергія Кривоноса щодо обставин атаки РФ на Суми.