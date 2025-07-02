Без Patriot и GMLRS: как остановка военной помощи США повлияет на украинскую оборону

США остановили поставки ключевых видов вооружения Украине — от ракет до Patriot до артиллерийских снарядов. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что это решение создает критические риски для обороны и ПВО, и может свидетельствовать об изменении подхода администрации Трампа к войне.

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США решили приостановить поставки Украине ракет для систем ПВО Patriot и других высокоточных боеприпасов на неопределенный срок.

На данный момент якобы известно об остановке передачи:

ракет к системам ПВО Patriot;

155-мм осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов;

100 ракет Hellfire;

250 высокоточных ракетных систем GMLRS;

десятков ракет "земля-воздух" Stinger;

ракет "воздух-воздух" AIM и гранатометов.

Журналисты NBC News подчеркнули, что военная помощь Украине приостановлена на неопределенный срок, и ее возобновление может не состояться, если запасы боеприпасов будут недостаточными или понадобятся другим странам.

Пентагон пока не комментировал это решение.

Без оружия США: почему Украине приостановили военную помощь

По словам пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, администрация Дональда Трампа стремится "поставить интересы США на первое место", сообщает NBC News.

Ранее Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки Украине боеприпасов из-за низких запасов американского оружия. В то же время в марте США возобновили поставки оружия Украине при условии его использования исключительно для обороны.

По мнению директора платформы New Geopolitics Research Network, военно-политического эксперта Михаила Самуся, остановка предоставления боеприпасов Украине была осуществлена по указанию президента США.

"Это принципиальная позиция Дональда Трампа", — отметил Фокусу эксперт.

Украина без американских боеприпасов: насколько это скажется на фронте

По словам военного эксперта Павла Нарожного, приостановление поставок боеприпасов от США является критической проблемой для Украины. По его словам, каждый из вышеупомянутых видов вооружения является незаменимым для ВСУ, а их отсутствие создает серьезные вызовы для обороны Украины.

Нарожный отметил, что системы Patriot — это основное средство противодействия российским баллистическим ракетам. Сейчас Украина имеет 7-8 батарей Patriot, которые являются единственной эффективной защитой от этого типа угроз. Альтернативой могла бы быть система SAMP/T, но в Украине есть только одна такая батарея с ограниченным запасом ракет, поскольку их производство в Европе ограничено.

"Ракеты для Patriot производятся также в Саудовской Аравии и Японии. От Японии мы получали эти ракеты, но Саудовская Аравия вряд ли поделится, ведь они сами активно используют их против йеменских хуситов", — говорит Фокусу Нарожный.

По его словам, остановка поставок ракет для Patriot создает критическую проблему для украинской ПВО.

По мнению эксперта, ракеты GMLRS для систем HIMARS с дальностью до 80 км являются ключевым инструментом для быстрого поражения целей, таких как российские артиллерийские установки или комплексы "Искандер".

"Эти ракеты летят со скоростью 3 Махи, преодолевая 80 км за 3 минуты. Дрон на такое расстояние будет лететь 20 минут, за которые цель может отстреляться и исчезнуть", — пояснил военный эксперт.

Альтернативы GMLRS, по его словам, нет. Теоретически заменой могли бы стать украинские ракеты "Ольха" или украинские баллистические ракеты, но они относятся к другому классу вооружения с большими боевыми частями, что не соответствует высокоточным задачам GMLRS.

Кроме того, авиационные ракеты класса "воздух-воздух" критически важны для сбивания российских крылатых ракет и самолетов.

"Россия регулярно запускает по 30-40 крылатых ракет за обстрел. Сбивать их можно либо наземными ЗРК (Patriot, SAMP/T, IRIS-T, "Бук"), либо с самолетов, что часто эффективнее", — продолжает эксперт.

Он напомнил о случае гибели Героя Украины Максима Устименко, который, вероятно, уничтожал крылатую ракету или "Шахед" с самолета F-16. Альтернативой этим боеприпасам могли бы стать ракеты Р-73 для самолетов МиГ-29, но они устаревшие, имеют меньший радиус действия, а запасы и запчасти к ним найти крайне сложно.

Критической является и "потеря" артиллерийских снарядов 155-мм.

Нарожный подчеркнул, что артиллерия остается основной ударной силой армии, выполняя задачи по уничтожению укреплений, дистанционному минированию и остановке вражеских колонн.

"Дроны не могут заменить 155-мм снаряды. Бетонное укрепление 500 дронов не разрушат, а артиллерийский снаряд может", — пояснил он.

Без этих боеприпасов ВСУ столкнутся с серьезными проблемами, ведь 155-мм калибр является основным для украинской артиллерии. Компенсировать их отсутствие возможно только путем радикального наращивания производства дронов, что является сложным и длительным процессом.

Есть ли альтернативы американскому вооружению

Павел Нарожный отметил, что приостановление поставок указанных боеприпасов создает серьезные вызовы для обороноспособности Украины.

"Каждый из этих видов оружия является критически важным, и заменить их практически нечем. Если запасы США исчерпываются, нам нужно искать альтернативные источники или наращивать собственное производство, но это требует времени и ресурсов", — подытожил эксперт.

Михаил Самусь назвал альтернативой использование боеприпасов украинского и европейского производства, в частности 155-мм снарядов. Также заменой для борьбы с российской баллистикой могут быть франко-итальянские системы ПВО SAMP-T.

Напомним, в марте США возобновили поставки оружия Украине, однако при условии, что ВСУ будут использовать его исключительно для обороны.

Тем временем Россия начала применить новую российскую разработку — "Гром-Е1" — гибрид между ракетой и авиабомбой. Фокус разбирался, что это за оружие, почему оно опасно и как его уничтожать.