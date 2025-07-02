Без Patriot і GMLRS: як зупинка військової допомоги США вплине на українську оборону

США зупинили постачання ключових видів озброєння Україні — від ракет до Patriot до артилерійських снарядів. Опитані Фокусом експерті вважають, що це рішення створює критичні ризики для оборони та ППО, і може свідчити про зміну підходу адміністрації Трампа до війни.

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США вирішили призупинити постачання Україні ракет для систем ППО Patriot та інших високоточних боєприпасів на невизначений термін.

На цей час нібито відомо про зупинку передачі:

ракет до систем ППО Patriot;

155-мм осколково-фугасних гаубичних боєприпасів;

100 ракет Hellfire;

250 високоточних ракетних систем GMLRS;

десятків ракет "земля-повітря" Stinger;

ракет "повітря-повітря" AIM та гранатометів.

Журналісти NBC News наголосили, що військову допомогу Україні зупинено на невизначений термін, і її відновлення може не відбутися, якщо запаси боєприпасів будуть недостатніми або знадобляться іншим країнам.

Пентагон поки не коментував це рішення.

Без зброї США: чому Україні призупинили військову допомогу

За словами речниці Білого дому Анни Келлі, адміністрація Дональда Трампа прагне "поставити інтереси США на перше місце", повідомляє NBC News.

Раніше Politico повідомило, що Пентагон призупинив постачання Україні боєприпасів через низькі запаси американської зброї. Водночас у березні США відновили постачання зброї Україні за умови її використання виключно для оборони.

На думку директора платформи New Geopolitics Research Network, військово-політичного експерта Михайла Самуся, зупинка надання боєприпасів Україні була здійснена за вказівкою президента США.

"Це принципова позиція Дональда Трампа", — зазначив Фокусу експерт.

Україна без американських боєприпасів: наскільки це позначиться на фронті

За словами військового експерта Павла Нарожного, призупинення постачання боєприпасів від США є критичною проблемою для України. За його словами, кожен із вищезгаданих видів озброєння є незамінним для ЗСУ, а їх відсутність створює серйозні виклики для оборони України.

Нарожний наголосив, що системи Patriot — це основний засіб протидії російським балістичним ракетам. Наразі Україна має 7–8 батарей Patriot, які є єдиним ефективним захистом від цього типу загроз. Альтернативою могла б бути система SAMP/T, але в Україні є лише одна така батарея з обмеженим запасом ракет, оскільки їхнє виробництво в Європі обмежене.

"Ракети для Patriot виробляються також у Саудівській Аравії та Японії. Від Японії ми отримували ці ракети, але Саудівська Аравія навряд чи поділиться, адже вони самі активно використовують їх проти єменських хуситів", — каже Фокусу Нарожний.

За його словами, зупинення постачання ракет для Patriot створює критичну проблему для української ППО.

На думку експерта, ракети GMLRS для систем HIMARS із дальністю до 80 км є ключовим інструментом для швидкого ураження цілей, таких як російські артилерійські установки чи комплекси «Іскандер».

"Ці ракети летять зі швидкістю 3 Махи, долаючи 80 км за 3 хвилини. Дрон на таку відстань летітиме 20 хвилин, за які ціль може відстрілятися і зникнути", — пояснив військовий експерт.

Альтернативи GMLRS, за його словами, немає. Теоретично заміною могли б стати українські ракети "Вільха" чи українські балістичні ракети, але вони належать до іншого класу озброєння з більшими бойовими частинами, що не відповідає високоточним задачам GMLRS.

Крім того, авіаційні ракети класу "повітря-повітря" критично важливі для збиття російських крилатих ракет і літаків.

"Росія регулярно запускає по 30–40 крилатих ракет за обстріл. Збивати їх можна або наземними ЗРК (Patriot, SAMP/T, IRIS-T, "Бук"), або з літаків, що часто ефективніше", — продовжує експерт.

Він нагадав про випадок загибелі Героя України Максима Устіменка, який, ймовірно, знищував крилату ракету чи "Шахед" із літака F-16. Альтернативою цім боєприпасам могли б стати ракети Р-73 для літаків МіГ-29, але вони застарілі, мають менший радіус дії, а запаси та запчастини до них знайти вкрай складно.

Критичною є і "втрата" артилерійських снарядів 155-мм.

Нарожний підкреслив, що артилерія залишається основною ударною силою армії, виконуючи завдання зі знищення укріплень, дистанційного мінування та зупинки ворожих колон.

"Дрони не можуть замінити 155-мм снаряди. Бетонне укріплення 500 дронів не зруйнують, а артилерійський снаряд може", — пояснив він.

Без цих боєприпасів ЗСУ зіткнуться з серйозними проблемами, адже 155-мм калібр є основним для української артилерії. Компенсувати їхню відсутність можливо лише шляхом радикального нарощування виробництва дронів, що є складним і тривалим процесом.

Чи є альтернативи американському озброєнню

Павло Нарожний наголосив, що призупинення постачання зазначених боєприпасів створює серйозні виклики для обороноздатності України.

"Кожен із цих видів зброї є критично важливим, і замінити їх практично нічим. Якщо запаси США вичерпуються, нам потрібно шукати альтернативні джерела або нарощувати власне виробництво, але це потребує часу та ресурсів", — підсумував експерт.

Михайло Самусь назвав альтернативою використання боєприпасів українського та європейського виробництва, зокрема 155-мм снарядів. Також заміною для боротьби з російською балістикою можуть бути франко-італійські системи ППО SAMP-T.

Нагадаємо, у березні США відновили постачання зброї Україні, проте за умови, що ЗСУ використовуватимуть її виключно для оборони.

Тим часом Росія почала застосувати нову російську розробку — "Гром-Е1" — гібрид між ракетою та авіабомбою. Фокус розбирався, що це за зброя, чому вона небезпечна і як її знищувати.