Телеведущий Пит Хегсет пообещал бросить пить, если Трамп назначит его главой Пентагона

Хегсета обвиняли в том, что он появлялся пьяным в публичных местах, что бросает тень на его профпригодность на посту главы оборонного ведомства США.

Кандидат Дональда Трампа на пост министра обороны, бывший ведущий Fox News Пит Хегсет, которого ранее обвиняли в том, что он появлялся пьяным в общественных местах, ответил на вопросы Республиканского комитета по изучению Палаты представителей, встретился с сенаторами, пообещал новому председателю Сената по вооруженным силам Роджеру Уикеру, что в случае утверждения на пост главы Пентагона он не будет употреблять алкоголь, пишет ABS News.

Эти слова прозвучали после того, как ряд сенаторов-республиканцев — по меньшей мере, шесть — которым поручено утверждать его на должность, в частном порядке дали понять, что не намерены голосовать за него, что побудило советников Трампа начать обсуждение того, кто может стать подходящей заменой

Выступая публично в свою защиту, Хегсет также впервые напрямую ответил на несколько обвинений в интервью Мегин Келли. Он отверг многие из утверждений о том, что он плохо обращался с женщинами, и сообщения о том, что его вынудили уйти из двух некоммерческих групп ветеранов.

Пит Хегсет побеседовал с Мегин Келли

Сенатор Роджер Уикер, будущий председатель Комитета по вооруженным силам Сената, подтвердил, что Хегсет обязуется не пить, если его утвердят.

"Было высказано предположение, что он несколько раз был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому вопросы, которые ему будут задавать все члены, привели к его заявлению", — сказал Уикер.

Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт также подтвердил, что Хегсет заверил его в своем отказе от спиртного:

"Он заявил мне, и я знаю, что он говорил и другим сенаторам, что он не пьет, и это не то, что он собирается делать, когда его утвердят здесь".

Сенатор-республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер сказал, что его воодушевило обещание Хегсета воздержаться от алкоголя на посту министра обороны, данное им на их закрытой встрече 4 декабря.

"Он сказал: "Мое обязательство — не прикасаться к алкоголю, пока я занимаю эту должность", – процитировал слова Хегсета Крамер, потерявший сына из-за алкогольной зависимости в 2018 году.

По словам Хегсета, он говорил с Трампом, и новоизбранный президент пообещал, что будет поддерживать его до конца. В то же время без пяти минут новый глава Белого дома рассматривает альтернативные кандидатуры на пост главы Пентагона, включая сенатора Джони Эрнста и губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

Ранее Хегсет заявлял, что Америка не должна слишком вмешиваться в российско-украинскую войну. Он считает, если США будут давить, президенту Путину не понравится оказаться в тупике.

Хегсет — офицер Национальной гвардии США, ранее командовал взводом, который охранял тюрьму в Гуантанамо на базе ВМС США на Кубе. Будущий глава Пентагона также участвовал в реальных боевых действиях — воевал в Ираке и Афганистане: за Ирак получил награду "Бронзовая звезда".

Ранее Фокус писал, что Трамп хочет назначить главой NASA первого космического туриста, вышедшего в открытый космос.