Телеведущий Пит Хегсет пообещал бросить пить, если Трамп назначит его главой Пентагона
Хегсета обвиняли в том, что он появлялся пьяным в публичных местах, что бросает тень на его профпригодность на посту главы оборонного ведомства США.
Кандидат Дональда Трампа на пост министра обороны, бывший ведущий Fox News Пит Хегсет, которого ранее обвиняли в том, что он появлялся пьяным в общественных местах, ответил на вопросы Республиканского комитета по изучению Палаты представителей, встретился с сенаторами, пообещал новому председателю Сената по вооруженным силам Роджеру Уикеру, что в случае утверждения на пост главы Пентагона он не будет употреблять алкоголь, пишет ABS News.
Эти слова прозвучали после того, как ряд сенаторов-республиканцев — по меньшей мере, шесть — которым поручено утверждать его на должность, в частном порядке дали понять, что не намерены голосовать за него, что побудило советников Трампа начать обсуждение того, кто может стать подходящей заменой
Выступая публично в свою защиту, Хегсет также впервые напрямую ответил на несколько обвинений в интервью Мегин Келли. Он отверг многие из утверждений о том, что он плохо обращался с женщинами, и сообщения о том, что его вынудили уйти из двух некоммерческих групп ветеранов.
Сенатор Роджер Уикер, будущий председатель Комитета по вооруженным силам Сената, подтвердил, что Хегсет обязуется не пить, если его утвердят.
"Было высказано предположение, что он несколько раз был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому вопросы, которые ему будут задавать все члены, привели к его заявлению", — сказал Уикер.
Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт также подтвердил, что Хегсет заверил его в своем отказе от спиртного:
"Он заявил мне, и я знаю, что он говорил и другим сенаторам, что он не пьет, и это не то, что он собирается делать, когда его утвердят здесь".
Сенатор-республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер сказал, что его воодушевило обещание Хегсета воздержаться от алкоголя на посту министра обороны, данное им на их закрытой встрече 4 декабря.
"Он сказал: "Мое обязательство — не прикасаться к алкоголю, пока я занимаю эту должность", – процитировал слова Хегсета Крамер, потерявший сына из-за алкогольной зависимости в 2018 году.
По словам Хегсета, он говорил с Трампом, и новоизбранный президент пообещал, что будет поддерживать его до конца. В то же время без пяти минут новый глава Белого дома рассматривает альтернативные кандидатуры на пост главы Пентагона, включая сенатора Джони Эрнста и губернатора Флориды Рона ДеСантиса.
Ранее Хегсет заявлял, что Америка не должна слишком вмешиваться в российско-украинскую войну. Он считает, если США будут давить, президенту Путину не понравится оказаться в тупике.
Хегсет — офицер Национальной гвардии США, ранее командовал взводом, который охранял тюрьму в Гуантанамо на базе ВМС США на Кубе. Будущий глава Пентагона также участвовал в реальных боевых действиях — воевал в Ираке и Афганистане: за Ирак получил награду "Бронзовая звезда".
Ранее Фокус писал, что Трамп хочет назначить главой NASA первого космического туриста, вышедшего в открытый космос.