Телеведучий Піт Гегсет пообіцяв кинути пити, якщо Трамп призначить його главою Пентагону

Гегсета звинувачували в тому, що він з'являвся п'яним у публічних місцях, що кидає тінь на його профпридатність на посаді глави оборонного відомства США.

Кандидат Дональда Трампа на посаду міністра оборони, колишній ведучий Fox News Піт Гегсет, якого раніше звинувачували в тому, що він з'являвся п'яним у громадських місцях, відповів на запитання Республіканського комітету з вивчення Палати представників, зустрівся з сенаторами, пообіцяв новому голові Сенату з питань збройних сил Роджеру Вікеру, що в разі затвердження на посаду глави Пентагону він не буде вживати алкоголь, пише ABS News.

Ці слова пролунали після того, як низка сенаторів-республіканців – щонайменше шість, яким доручено затверджувати його на посаду, приватно дали зрозуміти, що не мають наміру голосувати за нього, що спонукало радників Трампа почати обговорення того, хто може стати підходящою заміною...

Виступаючи публічно на свій захист, Гегсет також уперше безпосередньо відповів на кілька звинувачень в інтерв'ю Мегін Келлі. Він відкинув багато з тверджень про те, що він погано поводився з жінками, і повідомлення про те, що його змусили піти з двох некомерційних груп ветеранів.

Піт Гегсет поговорив із Мегін Келлі

Сенатор Роджер Вікер, майбутній голова Комітету зі збройних сил Сенату, підтвердив, що Гегсет зобов'язується не пити, якщо його затвердять.

"Було висловлено припущення, що він кілька разів був у стані алкогольного сп'яніння, тому запитання, які йому ставитимуть усі члени, призвели до його заяви", – сказав Вікер.

Сенатор від штату Міссурі Ерік Шмітт також підтвердив, що Гегсет запевнив його у своїй відмові від спиртного:

"Він заявив мені, і я знаю, що він говорив і іншим сенаторам, що він не п'є, і це не те, що він збирається робити, коли його затвердять тут".

Сенатор-республіканець від Північної Дакоти Кевін Крамер сказав, що його надихнула обіцянка Гегсета утриматися від алкоголю на посаді міністра оборони, дана ним на їхній закритій зустрічі 4 грудня.

"Він сказав: "Моє зобов'язання — не торкатися алкоголю, поки я обіймаю цю посаду", – процитував слова Хегсета Крамер, який втратив сина через алкогольну залежність 2018 року.

За словами Хегсета, він говорив із Трампом, і новообраний президент пообіцяв, що підтримуватиме його до кінця. Водночас без п'яти хвилин новий очільник Білого дому розглядає альтернативні кандидатури на пост глави Пентагону, включно із сенатором Джоні Ернстом і губернатором Флориди Роном ДеСантісом.

Раніше Хегсет заявляв, що Америка не повинна занадто втручатися в російсько-українську війну. Він вважає, якщо США будуть тиснути, президенту Путіну не сподобається опинитися в глухому куті.

Гегсет – офіцер Національної гвардії США, раніше командував взводом, який охороняв в'язницю в Гуантанамо на базі ВМС США на Кубі. Майбутній глава Пентагону також брав участь у реальних бойових діях – воював в Іраку та Афганістані: за Ірак отримав нагороду "Бронзова зірка".

Раніше Фокус писав, що Трамп хоче призначити главою NASA першого космічного туриста, який вийшов у відкритий космос.