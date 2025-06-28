Между нами — "правильная химия": Мерц рассказал, какие отношения у него с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что имеет "хорошие отношения" с президентом США Дональдом Трампом. Он уже трижды встречался с ним лично: в Овальном кабинете, на саммите G7 в Канаде и в НАТО в Гааге.

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Мерц рассказал в интервью Süddeutsche Zeitung, что Трамп, наверное, почувствовал, что между ними "правильная химия" и они могут легко общаться. Поэтому после первой их встречи президент США отправил ему сообщение, в котором выразил эту мысль.

Рассказывая о саммите НАТО Канцлер Германии вспоминает, что Трамп внимательно слушал, задавал вопросы, в общем он прослушал 32 речи. Мерц уверяет, что Трампа интересуют другие мнения и советы.

Немецкий политик утверждает, что в политических отношениях с США его страна действует уверенно, но не покорно.

Что касается возможного введения США санкций против России, то Мерц считает, что Трамп медлит с этим, поскольку эти санкции повредят и экономике Америки.

По его мнению, президент США сейчас демонстрирует "растущий скептицизм" в отношении Путина и становится более критичным по отношению к нему.

Мерц выразил мнение, что в Европе существует широкое согласие относительно оценки войны России в агрессии против Украины.

"Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке", — сказал канцлер.

Фридрих Мерц также сообщил, что пока воздержится от телефонных разговоров с Путиным и привел примеры, как недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву совпал с бомбежкой РФ Киева.

Политик считает, что среди немецкого населения существует "глубоко укоренившийся" страх перед войной. Он рассказал, что не разделяет его, но понимает.

По мнению политика, конечно, правильно искать и исследовать все пути к миру, но в случае с Россией Мерц убежден, что политика умиротворения недопустима.

Канцлер считает, что Германия имела ложное впечатление, что мир в Европе будет навсегда и воспринимала его как дань. По его мнению, поскольку Германия уже 70 лет является членом НАТО, она смогла все это время жить в мире и свободе.

Вместе с тем Мерц заявил, что сейчас его страна не "способна к обороне", потому что их армии не хватает людей и оборудования. Сначала они хотят решить эту проблему, введя добровольную военную службу.

В интервью политик также прокомментировал нападение Израиля на Иран, заявив, что не жалеет, что на саммите G7 назвал это "грязной работой, которую Израиль выполняет для всех нас".

Напомним, Фридрих Мерц во время встречи в Белом доме торжественно вручил Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда-немца — Фридриха Трампа.

Ранее Мерц допустил предоставление Украине ракет Taurus, но уточнил, что сначала украинцев следует научить ими пользоваться.