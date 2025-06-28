Між нами - "правильна хімія": Мерц розповів, які стосунки в нього з Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що має "гарні стосунки" з президентом США Дональдом Трампом. Він вже тричі зустрічався з ним особисто: в Овальному кабінеті, на саміті G7 у Канаді та в НАТО в Гаазі.

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Мерц розповів в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, що Трамп, напевно, відчув, що між ними "правильна хімія" і вони можуть легко спілкуватись. Тому після першої їхньої зустрічі президент США відправиви йому повідомлення, в якому висловив цю думку.

Розповідаючи про саміт НАТО Канцлер Німеччини пригадує, що Трамп уважно слухав, ставив питання, загалом він прослухав 32 промови. Мерц запевняє, що Трампа цікавлять інші думки та поради.

Німецький політик стверджує, що в політичних стосунках із США його країна діє впевненно, але не покірно.

Щодо можливого запровадження США санкцій проти Росії, то Мерц вважає, що Трамп зволікає з цим, оскільки ці санкції зашкодять і економіці Америки.

На його думку, президент США зараз демонструє "зростаючий скептицизм" щодо Путіна та стає більш критичним щодо нього.

Мерц висловив думку, що в Європі існує широка згода щодо оцінки війни Росії в агресії проти України.

"Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки", – сказав канцлер.

Фрідріх Мерц також повідомив, що поки що утримається від телефонних розмов з Путіним і навів приклади, як нещодавній візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви співпав із бомбардуванням РФ Києва.

Політик вважає, що серед німецького населення існує "глибоко вкорінений" страх перед війною. Він розповів, що не поділяє його, але розуміє.

На думку політика, звичайно, правильно шукати і досліджувати всі шляхи до миру, але у випадку з Росією Мерц переконаний, що політика умиротворення неприпустима.

Канцлер вважає, що Німеччина мала хибне враження, що мир в Європі буде на завжди і сприймала його як данину. На його думку, оскільки Німеччина вже 70 років є членом НАТО, вона змогла весь цей час жити в мирі та свободі.

Разом з тим Мерц заявив, що зараз його країна не "здатна до оборони", бо їхній армії не вистачає людей та обладнання. Спочатку вони хочуть вирішити цю проблему, запровадивши добровільну військову службу.

В інтерв'ю політик також прокоментував напад Ізраїлю на Іран, заявивши, що не шкодує, що на саміті G7 назвав це "брудною роботою, яку Ізраїль виконує для всіх нас".

Нагадаємо, Фрідріх Мерц під час зустрічі в Білому домі урочисто вручив Дональду Трампу свідоцтво про народження його діда-німця — Фрідріха Трампа.

Раніше Мерц допустив надання Україна ракет Taurus, але уточнив, що спершу українців слід навчити ними користуватись.