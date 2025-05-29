"Цілком можливо": Мерц пояснив, чому відкладають надання ракет Taurus Україні (відео)

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив надання Україна ракет Taurus, але уточнив, що спершу українців слід навчити ними користуватись. Щоб не чекати кінця навчання, Німеччина та європейці нададуть нову допомогу прямо зараз.

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Заява Мерца про ракети Taurus пролунала в ефірі німецького телеканалу SDF.

Ракети Taurus для України - коментар Мерца див. з 0:15

Увечері 28 травня, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, канцлер відповів на питання журналістки про далекобійні засоби ураження. Мерц не спростував інформацію про надання Taurus.

"Звісно, це в межах можливого", — сказав він.

Далі глава Бундестагу пояснив, що українських військових слід підготувати для використання німецьких ракет. З його слів, ідеться про "багатомісячну підготовку". Потім Мерц додав, що це період "пів року або рік", і наголосив, що Україні краще отримати допомогу сьогодні, а не через тривалий проміжок часу. Канцлер наголосив, що Німеччина разом з європейцями "почала нову співпрацю".

"Для системи Taurus потрібна багатомісячна підготовка українських військовослужбовців. І якби ми поставили її через пів року або через рік, це сьогодні Україні вже не допомогло б. Тому ми покращуємо нашу військову підтримку України вже зараз", — чути на відео.

Мерц також зауважив сильну реакцію МЗС Росії на інформацію про надання Taurus Україні й закликав Кремль негайно припинити війну.

"Той факт, що російський міністр закордонних справ так різко відреагував, свідчить про те, що це викликає певну реакцію з боку Росії. І я звертаюсь до Росії: лише у ваших руках закінчити цю війну. Росія може припинити війну хоч сьогодні", — заявив федеральний канцлер.

Ракети Taurus для України — деталі

Зазначимо, 28 травня німецьке видання Bild навело слова анонімних співрозмовників з Бундестагу. Джерела заявили, що розмови про ракети Taurus для України "під табу" і що українці не отримають жодної далекобійної ракети. Фрідріх Мерц, який три роки говорив про ці ракети, натомість запропонує гроші на розроблення українських засобів ураження, які летітимуть на 2 500 км, ідеться у статті.

Тим часом голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов відреагував на можливу появу Taurus в Україні. Російський посадовець пригрозив Німеччині ядерним ударом. З його слів, хоч стрілятимуть і українці, але саме німецькі фахівці готуватимуть ракети до пуску та наводитимуть на ціль.

Нагадуємо, 26 травня Фокус зібрав інформацію про можливості крилатих ракет Taurus, які здатні обійти російську ППО та дістати на 500 км вглиб російської території. На порталі Defense Express вивчили далекобійні засоби ураження Європи: розповіли, у якому стані та у якій кількості є ракети Taurus.