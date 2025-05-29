"Вполне возможно": Мерц объяснил, почему откладывают предоставление ракет Taurus Украине (видео)
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц допустил предоставление Украине ракет Taurus, но уточнил, что сначала украинцев следует научить ими пользоваться. Чтобы не ждать конца обучения, Германия и европейцы предоставят новую помощь прямо сейчас.
Заявление Мерца о ракетах Taurus прозвучало в эфире немецкого телеканала SDF.
Вечером 28 мая, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлер ответил на вопрос журналистки о дальнобойных средствах поражения. Мерц не опроверг информацию о предоставлении Taurus.
"Конечно, это в пределах возможного", — сказал он.
Далее глава Бундестага объяснил, что украинских военных следует подготовить для использования немецких ракет. По его словам, речь идет о "многомесячной подготовке". Затем Мерц добавил, что это период "полгода или год", и подчеркнул, что Украине лучше получить помощь сегодня, а не через длительный промежуток времени. Канцлер подчеркнул, что Германия вместе с европейцами "начала новое сотрудничество".
"Для системы Taurus нужна многомесячная подготовка украинских военнослужащих. И если бы мы поставили ее через полгода или через год, это сегодня Украине уже не помогло бы. Поэтому мы улучшаем нашу военную поддержку Украины уже сейчас", — слышно на видео.
Мерц также отметил сильную реакцию МИД России на информацию о предоставлении Taurus Украине и призвал Кремль немедленно прекратить войну.
"Тот факт, что российский министр иностранных дел так резко отреагировал, свидетельствует о том, что это вызывает определенную реакцию со стороны России. И я обращаюсь к России: только в ваших руках закончить эту войну. Россия может прекратить войну хоть сегодня", — заявил федеральный канцлер.
Ракеты Taurus для Украины — детали
Отметим, 28 мая немецкое издание Bild привело слова анонимных собеседников из Бундестага. Источники заявил, что разговоры о ракетах Taurus для Украины "под табу" и что украинцы не получат ни одной дальнобойной ракеты. Фридрих Мерц, который три года говорил об этих ракетах, вместо этого предложит деньги на разработку украинских средств поражения, которые будут лететь на 2 500 км, говорится в статье.
Тем временем председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отреагировал на возможное появление Taurus в Украине. Российский чиновник пригрозил Германии ядерным ударом. По его словам, хоть стрелять будут и украинцы, но именно немецкие специалисты будут готовить ракеты к пуску и наводить на цель.
Напоминаем, 26 мая Фокус собрал информацию о возможностях крылатых ракет Taurus, которые способны обойти российское ПВО и достать на 500 км вглубь российской территории. На портале Defense Express изучили дальнобойные средства поражения Европы: рассказали, в каком состоянии и в каком количестве есть ракеты Taurus.