Полетные задания для дальнобойных ракет Taurus напишут немецкие специалисты и подготовят их к запуску. Пойманные сотрудниками ТЦК украинские мобилизованные этого не сделают, заявили в Госдуме РФ.

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Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пригрозил ударами по Германии в ответ на обстрел России ракетами Taurus.

"Мы готовы ко всему: сбивать "Таурусы", наносить поражение по тем местам, откуда они запускаются. Если понадобится, и по местам, откуда их привезли", — заявил Картаполов.

По его словам, для всего высокоточного оружия ВСУ полетные задания пишут специалисты стран-производителей. Сотрудники космической разведки этих стран передают данные ВСУ, им остается лишь нажать на кнопку пуска.

"Тоже будет, если Германия передаст свои ракеты. Немецкие специалисты на месте подготовят их к запуску, введут все данные и будут при необходимости корректировать полет. Пойманный сотрудниками ТЦК 45-летний украинский мужчина этого не сделает", — резюмировал он.

Министр иностранных дел Украины Сергей Лавров также прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о дальнобойных ракетах для ВСУ. По его словам, Германия "сползает по плоскости, по которой уже двигалась к своему краху".

Российский министр уверен, что ФРГ прямо втягивается в полномасштабную войну в Украине.

"Надеемся, что ответственные политики в Германии остановят безумие по вовлечению страны в конфликт", — подчеркнул Лавров.

Напомним, угрозы в адрес Германии за передачу ВСУ ракет Taurus объявляла и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Армия РФ могут нанести удар по Берлину.

Германия уже приготовила пакет военной помощи Украине на 5 млрд евро. Также подписан контракт с Diehl Defence на производство систем IRIS-T.