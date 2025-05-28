Польотні завдання для далекобійних ракет Taurus напишуть німецькі фахівці і підготують їх до запуску. Спіймані співробітниками ТЦК українські мобілізовані цього не зроблять, заявили в Держдумі РФ.

Related video

Голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов пригрозив ударами по Німеччині у відповідь на обстріл Росії ракетами Taurus.

"Ми готові до всього: збивати "Тауруси", наносити ураження по тих місцях, звідки вони запускаються. Якщо знадобиться, і по місцях, звідки їх привезли", — заявив Картаполов.

За його словами, для всієї високоточної зброї ЗСУ польотні завдання пишуть фахівці країн-виробників. Співробітники космічної розвідки цих країн передають дані ЗСУ, їм залишається лише натиснути на кнопку пуску.

"Теж буде, якщо Німеччина передасть свої ракети. Німецькі фахівці на місці підготують їх до запуску, введуть усі дані і за необхідності коригуватимуть політ. Спійманий співробітниками ТЦК 45-річний український чоловік цього не зробить", — резюмував він.

Міністр закордонних справ України Сергій Лавров також прокоментував заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про далекобійні ракети для ЗСУ. За його словами, Німеччина "сповзає по площині, якою вже рухалася до свого краху".

Російський міністр упевнений, що ФРН прямо втягується в повномасштабну війну в Україні.

"Сподіваємося, що відповідальні політики в Німеччині зупинять безумство щодо втягнення країни в конфлікт", — підкреслив Лавров.

Нагадаємо, погрози на адресу Німеччини за передачу ЗСУ ракет Taurus оголошувала і головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян. Армія РФ можуть завдати удару по Берліну.

Німеччина вже приготувала пакет військової допомоги Україні на 5 млрд євро. Також підписано контракт із Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T.