ЦАХАЛ віддувається за весь Захід: Мерц похвалив Ізраїль за "брудну роботу" в Ірані

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц упевнений, що Ізраїль рятує світ від терору іранського режиму. Тегеран і його ядерну програму потрібно терміново зупинити.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив повагу діями армії Ізраїлю в Ірані. В інтерв'ю каналу ZDF він назвав удари ЦАХАЛ "послугою західним союзникам".

"Можу лише сказати, що відчуваю величезну повагу до того, що ізраїльська армія і уряд мали сміливість зробити це", — сказав глава уряду.

В іншому разі світ спостерігав би терор іранського режиму ще багато років і, можливо, з ядерною зброєю в руках.

"Це брудна робота, яку Ізраїль робить за всіх нас. Ми теж страждаємо від цього режиму", — зауважив Мерц.

Тегеран сіяв смерть і руйнування шляхом серій нападів і вбивств, зокрема руками терористичних проксі — "Хезболли" в Лівані та ХАМАСу в Секторі Газа. Мерц упевнений, що напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня був би неможливим без Тегерана.

"Було б добре, якби цьому режиму прийшов кінець", — побажав німецький канцлер.

Мерц вважає, що питання про повне знищення іранської ядерної програми можна вирішити, але ізраїльська армія сама цього не зробить.

"Тому що в неї немає необхідної зброї, а в американців вона є", — підсумував він.

Нагадаємо, у США заявили, що знають місце розташування верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Вбивство аятоли може завершити багаторічний терор Ірану.

Штати також масово перекидали в Європу літаки-заправники KC-135 і KC-46, які допомагали ЦАХАЛ вражати цілі на території Ірану.