ЦАХАЛ отдувается за весь Запад: Мерц похвалил Израиль за "грязную работу" в Иране

Канцлер Германии Фридрих Мерц уверен, что Израиль спасает мир от террора иранского режима. Тегеран и его ядерную программу нужно срочно остановить.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уважение действиями армии Израиля в Иране. В интервью каналу ZDF он назвал удары ЦАХАЛ "услугой западным союзникам".

"Могу лишь сказать, что испытываю огромное уважение к тому, что израильская армия и правительство имели смелость сделать это", — сказал глава правительства.

В противном случае мир наблюдал бы террор иранского режима еще много лет и, возможно, с ядерным оружием в руках.

"Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас. Мы тоже страдаем от этого режима", — заметил Мерц.

Тегеран сеял смерть и разрушения путем серий нападений и убийств, в том числе руками террористических прокси — "Хезболлы" в Ливане и ХАМАСа в Секторе Газа. Мерц уверен, что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября было бы невозможным без Тегерана.

"Было бы хорошо, если бы этому режиму пришел конец", — пожелал немецкий канцлер.

Мерц считает, что вопрос о полном уничтожении иранской ядерной программы можно решить, но израильская армия сама это не сделает.

"Потому что у нее нет необходимого оружия, а у американцев оно есть", — заключил он.

Напомним, в США заявили, что знают местоположение верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Убийство аятоллы может завершить многолетний террор Ирана.

Штаты также массово перебрасывали в Европу самолеты-заправщики KC-135 и KC-46, которые помогали ЦАХАЛ поражать цели на территории Ирана.