РФ атаковала Каменский район на Днепропетровщине: сообщают о попадании в здание ТЦК

В Каменском районе пострадали 11 человек — все они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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ВС РФ утром, 18 июля, беспилотником атаковали Каменский район на Днепровщине. Есть попадания, повлекшие разрушения и жертвы. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Враг ударил БпЛА по Каменскому району. Из-за атаки россиян на Каменский район, предварительно, есть погибшие и пострадавшие. На месте атаки возник пожар. Повреждены админздания, магазин, частные дома", — написал он.

Впоследствии Сергей Лысак проинформировал, что в результате вражеской атаки двое погибших — мужчина и женщина. 29-летняя женщина — в тяжелом состоянии.

Он также добавил, что в Каменском районе пострадали 11 человек — все они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Пожар, который возник из-за атаки, спасатели потушили. Среди поврежденного также школа и авто.

Местные телеграм-каналы сообщают об обстреле Пятихаток и атаке на здание местного Терцентра комплектования кадров и социальной поддержки.

Напомним, что ударный беспилотник атаковал автомобиль главного раввина Херсона и Херсонской области, когда тот двигался по дороге. В салоне автомобиля, кроме самого раввина, находились члены его семьи.

Также сообщалось, что ВС РФ ударили дроном по Черкасской области. Местные говорят о "прилете" по ТЦК.